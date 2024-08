Жінка народила двійню з різницею в дев'ять днів: як так сталося (фото)

Пара новоспечених батьків поділилася своїм унікальним досвідом пологів після народження двійні – на три місяці раніше терміну і з різницею в дев'ять днів.

Про це повідомляє Need To Know.

31-річна Джо-Марі Сенекал під час своєї першої вагітності ретельно обмірковуючи кожен крок, щоб все минуло ідеально. Очікуючи на двійню – дівчинку і хлопчика – вона та її чоловік, 35-річний Германус, за декілька місяців до їхнього народження з нетерпінням прикрашали дитячу кімнату.

Але вони не очікували, що переїдуть так скоро і що один малюк з'явиться з різницею в дев'ять днів.

"Як я була вагітна двома дітьми, а потім народила одну і не знала, коли з'явиться друга? Я намагалася зрозуміти це. Все сталося так швидко. Спочатку народилася Мішель, і я змогла побачити її лише на мить, перш ніж її забрали в інкубатор. Потім я почула, що мій хлопчик занадто маленький і що він повинен залишатися всередині якомога довше, щоб трохи підрости. Я довіряла своєму лікарю і знала, що він ухвалив правильне рішення", - пригадала новоспечена мама.

Джо-Марі з Північного Кейпа, Південна Африка, спочатку з нетерпінням чекала на вихідні, адже її вагітність була лише на 28 тижні, а чоловік був на полюванні. Але, збираючись на роботу 6 липня 2024 року, вона почала відчувати біль.

Жінка поділилася: "Я подумала: "Цього не може бути – я не можу зараз народжувати. Було занадто рано. Я вирішила, що це перейми Брекстона-Гікса, або помилкові перейми, і пішла на роботу. Але перейми продовжувалися, настільки, що я зателефонувала свекрусі і попросила її відвезти мене до лікарні. У Германуса не було телефонного зв'язку, але коли він піднявся на вершину гори, то отримав повідомлення про те, що у мене почалися перейми. Він теж не міг у це повірити".

Германус поквапився здійснити тривалу подорож додому, але не міг не хвилюватися про те, чи зустрінуть його з хорошими новинами, чи з поганими.

Джо-Марі сказала: "Було дивно не бачити його там, але було зрозуміло, що двійнята вже в дорозі. Не було жодного пояснення, чому у мене почалися пологи так рано".

Джо-Марі з сином / Фото: Jam Press

Оскільки Мішель важила лише 940 г, а Германус-молодший був ще меншим, Джо-Марі давали ліки для пригнічення пологів, а також робили ін'єкції для розвитку легень і мозку.

Через декілька годин Германус приїхав і згадує, що вперше побачив свою доньку, яка була завбільшки з його долоню. Сім'ї довелося залишитися в лікарні, що "розбивало серце", оскільки Джо-Марі не могла поворухнутися і обійняти свою новонароджену дочку. Але потім перейми почалися знову, і маленький Германус-молодший, вагою 1 кг, нарешті з'явився на світ – через дев'ять днів після своєї сестри.

Германус із донькою / Фото: Jam Press

Зараз вони добре почуваються в лікарні, але батькам сказали, що може минути ще три місяці, перш ніж їм дозволять повернутися додому. Вона додала: "Ми не були готові до їхнього народження, але зараз ми все владнали і готові до їхнього повернення додому. Затримка при народженні – це дуже незвично, і я все ще не можу повірити, що їх вважають медичним дивом. Хоча Мішель старша, їхні дні народження святкуватимуться разом десь посередині дев'ятиденної різниці. Але ми обов'язково влаштуємо один великий день народження для них обох. Наразі ми зосереджені на нагляді за нашими дорогоцінними двійнятами, які стають сильнішими. Ми дуже вдячні за них. Вони здорові, і це все, що має значення".

