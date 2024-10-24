Жінка народилась із двома статевими органами та трьома нирками: шокувальна історія

31-річна Мел Плаканіка з Австралії страждала через незліченні проблеми зі здоров'ям, включаючи "жахливий біль у шлунку" і сильну кровотечу.

Про це пише thesun.co.uk.

Після здачі аналізів, щоб виявити джерело проблеми, і напруженого очікування, їй врешті-решт сказали, що у неї дві матки, чотири яєчники, дві шийки матки і три нирки - загалом п'ять зайвих органів.

Мел з Аделаїди, Південна Австралія, розповіла: "У мене був жахливий біль у животі, найсильніший біль, який я коли-небудь відчувала у своєму житті. Моя мама відвезла мене у відділення невідкладної допомоги, де одразу ж зробили сканування і побачили матку і щось схоже на пухлину поруч з нею. Тож автоматично вони подумали, що це пухлина".

Після сканування медики думали, що знайшли пухлину в її матці, але незабаром ці результати виявилися хибними, що розвіяло всі надії Мел на те, що вона зможе дізнатися, в чому справа.

Врешті-решт, у тридцять років у Мел настала рання менопауза. Лише після того, як вона відвідала гінеколога, щоб зробити інше обстеження, жінка дізналася правду, якої так прагнула.

Сканування шлунку показало, що вона не знала, що має безліч частин тіла. Незабаром деякі з них були видалені.

Мел видалили одну матку, два яєчники, а також розділили дві шийки матки, перетворивши їх на одну.

"Я дізналася, що у мене дві матки, чотири яєчники, дві шийки матки - по суті, дві піхви. У мене також є три нирки, тож я припускаю, що, можливо, я могла б бути близнюком", - каже жінка.

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