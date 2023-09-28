Жінка народилася з двома піхвами: "Одна – для мого чоловіка, а інша – для роботи" (фото)

У неї дві піхви, дві шийки матки та дві матки.

Австралійка, яка страждає на унікальне захворювання під назвою Uterus Didelphys, що означає, що у неї є дві абсолютно незалежні репродуктивні системи, розповіла про своє життя.

Про це йдеться у програмі Love Don't Judge.

Евелін Міллер з Брісбена має дві піхви, дві шийки матки, дві матки і один яєчник у кожній парі.

Разом зі своїм чоловіком Томом вона знімається для OnlyFans. Але вона має чіткі правила щодо змісту. Евелін сказала, що піхва на її правій стороні - її "улюблена", і тому вона залишає її для Тома. Вона використовує ліву сторону для роботи та описує свій стан як "унікальну перевагу" на сайті для дорослих.

Евелін Міллер з чоловіком / Фото: скриншот з відео

Евелін було 20, коли їй поставили діагноз. Хоча спочатку це спричинило в неї занепокоєння, вона вирішила розширити свої можливості, граючи на цікавості людей, і вирішила заробити на цьому гроші.

І Евелін, і Том, який кинув роботу електрика, щоб приєднатися до дружини на OnlyFans, дуже відкрито розповідають про свою роботу. Але у відеоролику на YouTube вони поділилися, що часто стають об'єктами нападу онлайн-тролів тому, що вони також є батьками двох маленьких дітей.

Евелін Міллер з чоловіком / Фото: скриншот з відео

Спочатку Евелін сказали, що в неї навряд чи будуть діти, враховуючи, що її репродуктивна система поділена на два органи, що повністю функціонують. Але у червні 2021 року вона народила здорового хлопчика на ім'я Олівер. Він народився на терміні 37 тижнів за допомогою кесаревого розтину і важив лише 2,4 кг.

Чоловік Евелін з дитиною / Фото: скриншот з відео

Через три місяці після народження першої дитини Евелін знову завагітніла, теж у правій піхві. Знову було призначено кесарів розтин правої матки на терміні 36 тижнів. У червні 2022 року Евелін народила дівчинку на ім'я Емі вагою всього 1,9 кг. Новонароджена провела у відділенні спеціального догляду три тижні.

Пара разом від 2018 року. І їхній роман спочатку спричинив розкол у сім'ї, особливо з боку Тома, який мав деякі негативні почуття щодо роботи Евелін. Але пара сказала, що згодом вони побачили, як зміцнився їхній шлюб, і все налагодилось.

Евелін Міллер з чоловіком / Фото: скриншот з відео

Говорячи про неоднозначну реакцію, яку вони отримують щодо свого незвичайного способу життя, Евелін заявила:

"Те, що ми ведемо життя по-іншому, не означає, що ми ведемо його неправильно. Чесно кажучи, це рішення мене засмучує через цих людей, тому що вони, мабуть, такі незадоволені, коментуючи моє життя, я така щаслива зі своєю сім'єю, що просто не дозволяю цьому так сильно мене зачепити".

Нагадаємо, на Тернопільщині дівчина із сайту знайомств "розвела" чоловіка на 13 000 гривень. Вона хитрістю змусила чоловіка віддати шахраям гроші.

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