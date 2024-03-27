Жінка народилася з однією груддю: вона відмовилася від безкоштовної пластики і стала моделлю (фото)

У неї синдром Поланда.
Жінка, яка народилася з синдромом Поланда, рідкісним захворюванням, яке призводить до недорозвиненості грудних м'язів лише з одного боку, відмовилася від безкоштовної пластики і стала моделлю.
Про це пише nypost.com.
"Я знаю, що більшість дівчат вхопилися б за шанс безкоштовно збільшити груди, але я не хотіла змінювати себе – я просто хотіла дізнатися, чому мої груди деформовані", - розповіла 26-річна мешканка Великої Британії Ребекка Батчер в інтерв'ю South West News Service.
Цей вроджений дефект, який зазвичай діагностують у підлітковому віці, зачіпає лише одну з 20 000 людей, і для деяких він може з часом обмежити рух і діапазон рухів.
Ребекка не помічала своїх фізіологічних відмінностей, поки не досягла статевої зрілості, коли почала розвиватися лише одна з її грудей. Однак лікарі не були впевнені, що з нею щось не так.
"Я звернулася до лікаря по допомогу, але він сказав мені, що мої груди "нормальні" і "з часом виростуть" – так само, як у деяких дівчат менструація починається пізніше, ніж у інших", - пригадала вона.
Лише після того, як вона почала досліджувати свій стан в Інтернеті, її запит показав, що у неї може бути синдром Поланда, в результаті чого одна грудь мала розмір чашечки DD, а інша залишалася A.
Хоча їй було 16 років, коли вона зрозуміла, що народилася з цим захворюванням, її діагноз не був підтверджений, доки їй не виповнилося 20 і вона не пройшла ультразвукове обстеження.
"Роками я почувалася самотньою і розгубленою, але тепер, коли я дізналася, що таке синдром Поланда, це було так, ніби я нарешті отримала інструкцію для себе", - сказала вона. "Я змогла зрозуміти, чому я така, яка я є".
Хоча лікарі пропонували їй можливість безкоштовно лягти під ніж для збільшення або зменшення грудей, щоб зробити їх симетричними, вона відмовилася.
"Я просто не відчувала, що мені потрібна пластика грудей, і не шкодую про це", - каже вона. "У багатьох жінок виникають ускладнення, я просто не хотіла ризикувати, а деякі імплантати не вічні".
Вона вирішила прийняти своє природне тіло і звернулася до моделінгу, знявшись у рекламі Dove і пройшовшись подіумом для благодійної організації PIP UK, де моделі носили сукні, виготовлені на замовлення, які облягали їхні груди, на підтримку людей з синдромом Поланда.
Батчер, яка також є амбасадоркою PIP UK, розповіла, що через свій стан часто зазнає жорстоких коментарів в Інтернеті і стала об'єктом сексуальних домагань з боку чоловіків. Однак вона сказала, що це її не дуже турбує, додавши, що "очевидно, як жінки, ми не повинні звикати до цього".
Зазвичай вона блокує та ігнорує їх, залишаючись задоволеною своїм рішенням відмовитися від збільшення грудей.
"Я щаслива від того, що займаюся модельною та адвокаційною діяльністю і допомагаю іншим жінкам почуватися добре", - каже вона.
Нагадаємо, жінці ампутували руку після нещасного випадку з феном. Вона втратила кисть і зап'ястя.
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