Жінка народилася з однією груддю: вона відмовилася від безкоштовної пластики і стала моделлю (фото)

Жінка, яка народилася з синдромом Поланда, рідкісним захворюванням, яке призводить до недорозвиненості грудних м'язів лише з одного боку, відмовилася від безкоштовної пластики і стала моделлю.

Про це пише nypost.com.

"Я знаю, що більшість дівчат вхопилися б за шанс безкоштовно збільшити груди, але я не хотіла змінювати себе – я просто хотіла дізнатися, чому мої груди деформовані", - розповіла 26-річна мешканка Великої Британії Ребекка Батчер в інтерв'ю South West News Service.

Цей вроджений дефект, який зазвичай діагностують у підлітковому віці, зачіпає лише одну з 20 000 людей, і для деяких він може з часом обмежити рух і діапазон рухів.

Ребекка Батчер / Фото: instagram.com/beccabutcherx

Ребекка не помічала своїх фізіологічних відмінностей, поки не досягла статевої зрілості, коли почала розвиватися лише одна з її грудей. Однак лікарі не були впевнені, що з нею щось не так.

"Я звернулася до лікаря по допомогу, але він сказав мені, що мої груди "нормальні" і "з часом виростуть" – так само, як у деяких дівчат менструація починається пізніше, ніж у інших", - пригадала вона.

Лише після того, як вона почала досліджувати свій стан в Інтернеті, її запит показав, що у неї може бути синдром Поланда, в результаті чого одна грудь мала розмір чашечки DD, а інша залишалася A.

Ребекка Батчер / Фото: instagram.com/beccabutcherx

Хоча їй було 16 років, коли вона зрозуміла, що народилася з цим захворюванням, її діагноз не був підтверджений, доки їй не виповнилося 20 і вона не пройшла ультразвукове обстеження.

"Роками я почувалася самотньою і розгубленою, але тепер, коли я дізналася, що таке синдром Поланда, це було так, ніби я нарешті отримала інструкцію для себе", - сказала вона. "Я змогла зрозуміти, чому я така, яка я є".

Хоча лікарі пропонували їй можливість безкоштовно лягти під ніж для збільшення або зменшення грудей, щоб зробити їх симетричними, вона відмовилася.

"Я просто не відчувала, що мені потрібна пластика грудей, і не шкодую про це", - каже вона. "У багатьох жінок виникають ускладнення, я просто не хотіла ризикувати, а деякі імплантати не вічні".

Ребекка Батчер / Фото: instagram.com/beccabutcherx

Вона вирішила прийняти своє природне тіло і звернулася до моделінгу, знявшись у рекламі Dove і пройшовшись подіумом для благодійної організації PIP UK, де моделі носили сукні, виготовлені на замовлення, які облягали їхні груди, на підтримку людей з синдромом Поланда.

Батчер, яка також є амбасадоркою PIP UK, розповіла, що через свій стан часто зазнає жорстоких коментарів в Інтернеті і стала об'єктом сексуальних домагань з боку чоловіків. Однак вона сказала, що це її не дуже турбує, додавши, що "очевидно, як жінки, ми не повинні звикати до цього".

Ребекка Батчер / Фото: instagram.com/beccabutcherx

Зазвичай вона блокує та ігнорує їх, залишаючись задоволеною своїм рішенням відмовитися від збільшення грудей.

"Я щаслива від того, що займаюся модельною та адвокаційною діяльністю і допомагаю іншим жінкам почуватися добре", - каже вона.

Нагадаємо, жінці ампутували руку після нещасного випадку з феном. Вона втратила кисть і зап'ястя.

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