Жінка насмішила, як її команду вигнали з ресторану під час корпоративу: що вона утнула

Жінка змусила людей реготати від сміху, коли розповіла, як із ресторану вигнали усіх колег через її витівку на різдвяному корпоративі.

Про це пише Mirror.

Візажистка Брук стала Інтернет-сенсацією після того, як поділилася своїм досвідом в TikTok. 33-річна жінка зізналася: "Я завжди боюся корпоративів, тому що намагаюся не поводитися, як дика тварина. Але знаєте, що я роблю? Я поводжуся як дика тварина".

Її відверте зізнання та бурхливі розповіді зачепили багатьох, особливо коли вона розповіла, як її поведінка призвела до того, що всю її команду вигнали з ресторану під час минулорічного святкування. "Я досі не пережила цього", - зізналася вона.

Брук продовжила: "Всю мою компанію вигнали з минулорічної різдвяної трапези. Вони й досі про це говорять. На щастя, я працюю з веселими людьми, які вважають мене кумедною, бо якби це було не так, я, мабуть, не мала б роботи".

Вона детально описала їхній п'яний бранч і подальший похід барами Лондона, який закінчився в локшиновій, де Брук більше хотіла здобути щось на пам'ять, ніж їсти локшину. "Коли я зайшла до закладу, там скрізь були золоті статуетки Будди", - пригадала Брук.

Вона продовжила пояснювати, що її колега висловив бажання придбати одну з таких статуеток, і вона вирішила вкрасти її. "Я подумала, що я візьму одного з тих Будд і сховаю його", - поділилася вона, нестримно сміючись.

Вважаючи, що вона успішно сховала Будду, група сіла за стіл, але їм здалося дивним, що ніхто не прийшов за їхнім замовленням. Зрештою, до них підійшов офіціант і сказав: "Ви всі повинні піти. Тому що ви намагалися вкрасти Будду".

"Потім нас вивели з будівлі", - додала Брук. Однак перед тим, як їй показали на двері, вона помітила в туалеті ще декілька статуеток Будди, попросила незнайомця взяти одну для неї, сховала її в пальто і зуміла винести. Вкрадений Будда тепер слугує реквізитом на її робочому місці.

Брук сподівалася на спокуту на цьогорічній різдвяній вечірці, але святкування 2024 року виявилося таким же хаотичним. Її команда вирішила піти в боулінг, і це рішення ухвалив її бос, намагаючись тримати ситуацію під контролем. І Брук, і її бос, допивши свої напої і вийшовши з боулінгу, зареготалися досхочу, коли зрозуміли, що на ній все ще взуті туфлі для боулінгу.

Тим часом у коментарях інші ділилися власними робочими різдвяними історіями:

Не хвилюйся про це. Мене вигнали з мого міста. Це дуже погано

Я так напився декілька років тому. Дружина генерального директора хвилювалася за мене. Вона відвела мене до них додому, поклала на диван, накрила ковдрою. У моєму п'яному стані собака-боксер мав вигляд, ніби змерз у своєму ліжку, тому я взяв ковдру і спав з ним у собачій лежанці, а вранці мене розбудив мій бос. Я був принижений

Нагадаємо, покоївка Букінгемського палацу влаштувала п'яну бійку на різдвяній вечірці. 24-річна жінка жбурляла келихами та кидалася із кулаками на працівників бару.

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