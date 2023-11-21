Жінка настільки змінила зовнішність, що не могла оновити права: якою вона була до пластики (фото)

Жінка розповіла, що її зовнішній вигляд настільки сильно змінився після пластичних операцій, що вона не могла продовжити свої права водія.

Про це пише Daily Star.

Деніз Роша витратила приголомшливі 250 000 фунтів стерлінгів на покращення своєї зовнішності, і хоча вона задоволена своїм перетворенням, це заважає іншим аспектам її життя.

Деніз Роша / Фото: Jam Press

Зокрема, 39-річну жінку допитали співробітники під час спроби отримати нові права водія, оскільки її попросили підтвердити свою особу за допомогою іншого документа. Поділившись своєю старою фотографією, видно, що у неї невеликі губи, інша форма обличчя та інший ніс.

Деніз Роша / Фото: Jam Press

"Вони не повірили, що це була я. Я розумію їхню роботу і знаю, що їм дійсно потрібно це перевірити, але це була справді кумедна ситуація, і я на це не очікувала", - пояснила бразильська адвокатка.

Уродженка Сан-Паулу, відома в Інтернеті як "найгарячіша адвокатка у світі", пояснила, що ніколи не думала, що її процедури змусять її "пройти через це".

Протягом багатьох років Деніз неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга. Вона тричі робила пластику грудей, ринопластику, ліпосакцію та "інтимну операцію", а також робила процедури ботоксу та фенолового пілінгу.

Вона прокоментувала: "Я дуже задоволена результатами - все вийшло так, як я хотіла".

Деніз Роша / Фото: Jam Press

На щастя, зрештою все було залагоджено, і Деніз вдалося отримати права водія. Для цього їй довелося зробити нову фотографію і виконати розпізнавання облич.

Нагадаємо, відомого американського ютубера поховали живцем на 7 днів. Під час експерименту він плакав декілька разів.

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