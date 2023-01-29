Жінка найняла кілера, щоб вбити свого одруженого коханця: присилала інтимні фото, а він ігнорував

У Великій Британії 43-річна Гелен Хьюлетт заплатила 20 тисяч фунтів стерлінгів, щоб кілер вбив її одруженого коханця 50-річного Пола Белтона.

Про це пише thesun.co.uk.

Жінка та чоловік працювали на одній із фабрик заморожених продуктів. Там між парою спалахнув роман, проте Пол одразу вирішив припинити стосунки, оскільки він був одружений. Для цього британець навіть змінив місце роботи. Проте жінка дуже зациклилась на коханцю: вона стежила за його життям та присилала інтимні фото, які чоловік ігнорував. Також вона постійно говорила, що Пол вчиняє сексуальне насильство над жінками.

Згодом жінка через один із сайтів вирішила найняти кілера, щоб він вбив її коханого. Жінка просила обставити все, як "нещасний випадок". Вона погодилась заплатити вбивці 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Після цього жінку затримали, на суді вона переконує, що "не хотіла завдати шкоди чоловіку". Слухання у справі триває.

Нагадаємо, в Австралії сестри-близнючки Анна та Люсі Десінк намагаються завагітніти від спільного нареченого Бена Бірна, щоб удвох "відчути досвід материнства".

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