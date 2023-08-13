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Жінка не лікує свою дитину від вошей через надмірну любов до тварин

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Жінка не лікує свою дитину від вошей через надмірну любов до тварин

Довге волосся австралійської дівчинки стало "заповідником" для вошей / Фото: Pexels

Мама вичісує паразитів з волосся у доньки у саду, сподіваючись, що там вони виживуть.

Жителька Австралії приголомшила свою сусідку, зізнавшись, що не бореться із педикульозом у своєї неповнолітньої доньки, оскільки не хоче завдавати шкоди тваринам.

Про це повідомляє видання Kidspot з посиланням на допис неназваної жінки у форумі порад в соцмережах.

“Моя семирічна донька дуже дружить із сусідкою, сім’я якої вегани. Це добре, ми поважаємо їхній вибір... Моя проблема полягає в тому, що нещодавно ця чудова дитина була в нашому домі і постійно чухала голову, і тоді я виявила, що вона повна вошей”, — цитує її допис видання.

Коли стурбована жінка сказала матері дівчинки про проблему, та приголомшила її своєю відповіддю — мовляв, вона знає про вошей, але не хоче завдавати їм шкоди, оскільки вегани не вбивають живих істот.

“Вона сказала мені, що вичісує свою дитину в саду, щоб воші мали більше шансів вижити", - йдеться у дописі жінки.

Тепер вона не знає, чи дозволяти своїй доньці продовжувати дружбу із дівчинкою-сусідкою.

У коментарях порадили достукатися до почуттів мами-“святенниці”, яка не хоче завдавати шкоди живим істотам, натякнувши їй, що вона прирікає вошей на “повільну та болісну” смерть, оскільки вони не зможуть вижити в саду.

Нагадаємо, 45-річний біохакер витрачає 2 мільйони доларів на рік на омолодження, щоб мати тіло 18-річного юнака.

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