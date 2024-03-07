Жінка не може розлучитися з чоловіком, поки не сплатить 365 000 доларів: що сталося

Жінка, яка розірвала стосунки зі своїм чоловіком ще 2010 року, не може з ним офіційно розлучитися через його студентські кредити.

Про це пише Business Insider.

2002 року Шеннон Ровен, якій зараз 51 рік, та її тодішній чоловік вирішили об'єднати залишки своїх студентських кредитів у програму подружньої спільної консолідації кредитів, яку Конгрес створив, щоб дозволити подружнім парам об'єднувати свої баланси та здійснювати платежі за єдиною процентною ставкою.

Коли через вісім років вони вирішили розлучитися, вони не змогли розділити свої кредити, оскільки Конгрес закрив програму 2006 року, позбавивши їх можливості платити за кредитами окремо. У результаті суддя, який спостерігав за розлученням, зобов'язав Ровен виплатити 18% залишку, що на той момент становило близько 98 000 доларів, а її колишньому чоловікові було наказано виплатити 82% цієї суми, оскільки більшість кредитів належала йому.

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В угоді також йшлося, що виплати буде здійснювати її колишній чоловік, а Шеннон відшкодує йому її частку.

Хоча колишній чоловік жінки зробив деякі платежі, вони не були послідовними — і її повідомили, що її кредит перебуває у статусі дефолту із ризиком стягнення заробітної плати, якщо вона не оновить рахунок із платежів.

Їхній сукупний баланс студентських кредитів зараз становить трохи менше 365 000 доларів США через різке зростання відсотків за кредитами в періоди, коли платежі не проводилися.

Цей кредит спричинив жінці низку проблем. Наприклад, коли вона спробувала придбати автомобіль, їй не вдалося це зробити через непогашений залишок у стані за умовчанням. Вона також не може отримати нову кредитну картку і сказала, що її батьки стурбовані тим, що її спадок буде конфісковано через її студентські кредити.

"Це був жах", - сказала вона. "Це просто постійна проблема".

Відтоді Ровен знову вийшла заміж, і, щоб допомогти оплатити освіту її дітей, її чоловікові довелося взяти на своє ім'я федеральні студентські кредити, які дозволяють батькам позичати до повної вартості навчання для своєї дитини.

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"Коли мій старший вступив до коледжу, я спробувала отримати батьківський кредит, але не змогла через непогашений борг. Тому мій нинішній чоловік зареєстрував усі студентські кредити моїх дітей на своє ім'я", – розповіла вона. "І у нас є другий син, який зараз навчається в університеті, і ситуація така сама. Усі студентські кредити видано на ім'я мого нинішнього чоловіка. Тож це було надзвичайно складно, і я хочу робити платежі. Я хочу вийти зі статусу дефолту. Я навчалася в коледжі, отримала ступінь, я винна ці гроші. Я не маю проблем з оплатою, але це має зробити він".

Наразі Шеннон намагається вийти зі статусу дефолту. Вона сподівається, що заявка на відділення її студентської позички від її колишнього стане доступною якнайшвидше, щоб вона нарешті змогла закрити справу та офіційно розлучитися.

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