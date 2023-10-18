Жінка не може здати на права, бо інструктори "бояться її": який вона має вигляд (фото)

Залежна від татуювань жінка, заявила, що не може знайти інструктора з водіння, оскільки вони "бояться" її зовнішності.

Про це вона розповіла Daily Star.

У Мелісси Слоан понад 800 тату. 46-річна жінка стверджує, що часто стикається з упередженнями та ізоляцією через свою екстремальну зовнішність. Зокрема, вона пожалілася, що одного разу її побили на очах всієї родини. І у результаті, мама сімох дітей не любить залишати будинок.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Після боротьби з тривогою та депресією, через які, за її словами, їй важко виходити з дому, Мелісса сказала, що їй надали автомобіль, оскільки вона виконала більш високий рівень права на участь у програмі PIP (виплата особистої незалежності). Але, попри те, що вона має транспортний засіб, вона не може на ньому їздити – інструктори не бажають з нею працювати.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Фанатик малюнків на тілі вважає, що це через її татуювання. Вона сказала: "Я знаю, це звучить дивно — мати машину, коли маю панічні атаки та депресію, але вона потрібна для того, щоб витягнути мене з дому, поки я застрягла в будинку. Жоден інструктор з водіння не бере мене. Інструктор з водіння, який у мене був раніше, сказав, що повернеться до мене, але він так і не прийшов. Коли я сіла у машину, його трясло, дуже трясло. Спочатку я подумала, що він п'яний. Він, мабуть, не бачив нічого подібного! Це лякає, чи не так, поки моя особистість не проявиться".

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

За два роки Мелісса мала двох інструкторів з водіння, але все закінчилось безуспішно. Вона так хоче отримати права, що вдалася до навчання основ у свого партнера Люка, який водить машину вже 30 років.

Попри те, що у Люка великий досвід водіння, Мелісса непохитна і хоче знайти свого інструктора, щоб він надав їй достатньо впевненості для практичного тесту.

Мелісса Слоан / Фото: dailystar.co.uk

Втім, це не єдина проблема, з якою стикнулася жінка. За її словами, їй заборонили ходити на роботу, відвідувати паби і навіть дитячу школу через зовнішній вигляд. Крім того, місцеві майстри тату заборонили їй відвідувати салони, бо її обличчя "не піддається корекції".

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