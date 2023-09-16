Жінка не спить вже понад 11 років: як вона живе (фото)

У В'єтнамі жінка спричинила чимало здивування, заявивши, що не спала вже понад 11 років.

Про це повідомляє Oddity Central.

36-річна Тран Тхі Луу, яка працює в дошкільній установі в місті Куангнгай, стала популярною у Мережі після того, як стало відомо про її безсоння.

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Вона розповіла, що все почалося з нападу дивного плачу. Сльози просто почали текти з її очей без жодної видимої причини, і навіть спроба лягти й заплющити очі не могла зупинити цівку води. Незрозумілий плач зрештою припинився, але зникла і її здатність засинати.

Як би вона не намагалася, Луу більше не могла "вийти із системи". Її очі втомилися, але розум був повністю бадьорий, тому за останні 11 років вона мало що робила, окрім як лежати із заплющеними очима, щоб розслабитися, поки її чоловік та діти сплять.

"Історія про те, як я не спала 11 років, - це правда, вона не вигадана і не прикрашена для того, щоб зібрати вподобання або перегляди. Якщо придивитися, можна побачити ефект. Навколо очей темні кола, шкіра навколо них також дуже темна. Але до цього я була біло-рожева, і на обличчі не було жодних плям", - поділилася Тран.

Тран Тхі Луу не спить 11 років / Фото: EVA

Також жінка висловилася про свого коханого: "Він надав мені багато сміливості. Щоночі він радив мені заспокоїтися, заплющити очі і піти спати. Але я не могла цього зробити. Поки він спав, я почала запитувати, чому я взагалі не можу спати, і вирішила піти до лікарні і з'ясувати це".

Повідомляється, що 36-річна жінка звернулася до психіатричної лікарні провінції Куанг Нгай на обстеження, і там лікарі діагностували у неї важке безсоння. Вони прописали їй ліки, і хоча від їхнього приймання в неї боліли ноги настільки, що вона не могла ходити, вона так відчайдушно хотіла заснути, що все ж пила їх. Однак ліки були непомірно дорогими, а побічні ефекти — надто серйозними, тому через декілька місяців вона припинила лікування.

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Сусідка Луу підтвердила її стан, заявивши, що жінка вперше розповіла їй про безсоння 10 років тому, і відтоді вона говорить про це. Жінка визнає, що її історія звучить шалено, але, проживши так довго за стіною від Луу, вона не сумнівається, що та каже правду.

В'єтнамка, як і раніше, позитивно оцінює свій стан, але каже, що у неї багато проблем зі здоров'ям, таких як болі в кістках і животі цілий рік, які, на її думку, можуть бути пов'язані з її хронічним безсонням. Вона сподівається, що одного разу знову зможе спати як нормальна людина.

Нагадаємо, чоловік змінив стать, щоб не потрапити до в’язниці за насильство над жінками. Він стверджує, що після зміни статі став “новою людиною” і відрізняється від засудженого за гендерне насильство.

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