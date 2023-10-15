Жінка не знайшла собі пари і одружилася сама із собою: як відбулося весілля

42-річна британка Сара Вілкінсон 20 років збирала гроші на весілля своєї мрії і нарешті вирішила вийти заміж сама за себе, втомившись чекати відповідного партнера.

Про дивну весільну церемонію, яка відбулася у місті Феліксстоу пише ВВС .

Наречена витратила 10 000 фунтів стерлінгів (майже 12 тисяч доларів США) за подію, заради якої щомісяця заощаджувала.

Вона розповіла, що ідея такого весілля виникла у неї, коли їй виповнилося 40 років і вона була на ізоляції через COVID. Тоді ж вона купила обручку з діамантом, яку завжди хотіла отримати з пропозицією про шлюб.

Наречену оточували 40 людей, члени сім'ї та друзі, які не висловлювали свого здивування, а навпаки посміхалися і тішилися за неї.

“Це був чудовий день, і я була в центрі уваги. Церемонія не була офіційною, але у мене теж було весілля. Ці гроші були призначені на моє весілля, то чому б не витратити їх на те, що я хотіла?” – зауважила Сара.

На весіллі вона була в білій сукні з блискітками, мала багаторівневий торт, прикрашений фігуркою нареченої, яка цілує жабу. Мати нареченої проводила її до вівтаря.

Сара каже, що у неї було ідеальне весілля, але це не означає, що вона повністю втратила надію зустріти свого бажаного партнера.

Нагадаємо, нещодавно в Італії молодята втекли зі свого розкішного весілля, не заплативши за рахунок у ресторані.

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