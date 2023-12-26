Жінка неочікувано отримала спадок від родички, про існування якої навіть не знала

Канадійка раптово успадкувала гроші після того, як її родичка у Великій Британії померла, не залишивши заповіту.

Про це пише Mirror.

Крістіна Вуді з Брістоля померла одна в лікарні Саутмід у лютому 2021 року. Її найближчі родичі та заповіт невідомі. Міська рада доручила Денні Каррану з Finders International, професійної фірми з генеалогії заповітів, показаної у програмі "Мисливці за спадкоємцями" на телеканалі BBC, знайти родичів, які могли б успадкувати майно Крістіни.

Пошуки привели їх до великої сім'ї, розкиданої у Великій Британії і навіть Канаді. Однією з бенефіціарок було названо Сандру Ванстон, 63-річну мешканку Канади, батько якої був Крістіні двоюрідним братом.

Сандра поділилася: "Я отримала листа від Finders International зовсім несподівано. Я дійсно не знала, що й думати, але оскільки в ньому не були потрібні особисті дані або гроші, я подумала, що він, ймовірно, справжній".

Сандра Ванстон / Фото: Danny Curran/Finders International

У розмові з BristolLive вона додала: "Я зателефонувала до лондонського офісу Finders International і була дуже здивована цією новиною. Я ніколи не чула про Крістіну і не знала, яке відношення я можу мати до неї. Тепер я розумію, що мій батько Реймонд Вуді та Крістіна були двоюрідними братом та сестрою. Це справді незвичайно. Це був цікавий і дивовижний процес, який допоміг мені зібрати докупи деяких членів моєї великої родини. Мене особливо зацікавила історія моєї двоюрідної бабусі, у якої, на жаль, у дитинстві, схоже, було важке життя".

Тож після смерті Крістіни Сандра успадкувала 15 тисяч фунтів стерлінгів.

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Денні Карран пояснив: "Крістіна не склала заповіту, і оскільки вона була єдиною дитиною і сама не мала дітей, спочатку не було очевидних найближчих родичів. У таких ситуаціях це покладається на владу. Треба докласти всіх зусиль, щоб знайти родичів, і саме тому професійні фірми з генеалогії заповітів, такі як ми, часто одержують інструкції. Без заповіту ми ніколи не дізнаємося, якими були останні бажання Крістіни, проте ми раді, що знайшли родичів, які успадкують її майно і, можливо, відновлять розширені сімейні зв'язки".

Нагадаємо, жінка одного дня прокинулася без спогадів про останні 30 років свого життя. Вона була переконана, що вона підліток з 80-х.

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