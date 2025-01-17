Жінка непомітно проповзла на літак, подолавши декілька перешкод – фото

Жінці вдалося пробратися на рейс в Міжнародному аеропорту імені Ніколи Тесли, що в Белграді, Сербія. Її спіймали лише тоді, коли вона вже була в літаку.

Про це повідомляє The Sun.

На відео, знятому камерами спостереження, видно, як невідома жінка, успішно подолавши першу перешкоду у вигляді паспортних воріт, вирішує, що встати було б занадто підозріло, і продовжує повзти під наступними бар'єрами, замість того, щоб просто обійти їх. Так їй вдалося проповзти через декілька контрольно-пропускних пунктів.

Уся ця територія, здається, повністю позбавлена людей, що дозволяє їй успішно виконати свою місію.

Жінка непомітно проповзла на літак / Фото: CZ/newsX

Жінка непомітно проповзла на літак / Фото: CZ/newsX

Жінка якимось чином долетіла до рейсу Wizz Air на Мальту, навіть змогла сісти на борт без квитка чи посадкового талона.

Лише коли вона увійшла в літак і не змогла показати бортпровідникам свій посадковий талон, її спіймали.

Службу безпеки було негайно попереджено, і таємничу жінку вивели з літака. Поліція підтвердила, що мандрівниці висунули звинувачення у незаконному проникненні.

Повідомляється, що жінка прибула до Белграда рейсом із Франції після того, як її депортували з наразі невідомої причини. Крім того, незрозуміло, чи мала вона намір заподіяти комусь шкоду своїм трюком.

Відповідні організації, зокрема Управління цивільної авіації, розпочали розслідування.

Нагадаємо, пасажири літака вилетіли 2025 року, а приземлилися 2024-го. Вони двічі відсвяткували Новий рік.

Читайте також: