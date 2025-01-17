Жінка непомітно проповзла на літак, подолавши декілька перешкод – фото

Їй вдалося проповзти через декілька контрольно-пропускних пунктів.
Жінці вдалося пробратися на рейс в Міжнародному аеропорту імені Ніколи Тесли, що в Белграді, Сербія. Її спіймали лише тоді, коли вона вже була в літаку.
Про це повідомляє The Sun.
На відео, знятому камерами спостереження, видно, як невідома жінка, успішно подолавши першу перешкоду у вигляді паспортних воріт, вирішує, що встати було б занадто підозріло, і продовжує повзти під наступними бар'єрами, замість того, щоб просто обійти їх. Так їй вдалося проповзти через декілька контрольно-пропускних пунктів.
Уся ця територія, здається, повністю позбавлена людей, що дозволяє їй успішно виконати свою місію.
Жінка якимось чином долетіла до рейсу Wizz Air на Мальту, навіть змогла сісти на борт без квитка чи посадкового талона.
Лише коли вона увійшла в літак і не змогла показати бортпровідникам свій посадковий талон, її спіймали.
Службу безпеки було негайно попереджено, і таємничу жінку вивели з літака. Поліція підтвердила, що мандрівниці висунули звинувачення у незаконному проникненні.
Повідомляється, що жінка прибула до Белграда рейсом із Франції після того, як її депортували з наразі невідомої причини. Крім того, незрозуміло, чи мала вона намір заподіяти комусь шкоду своїм трюком.
Відповідні організації, зокрема Управління цивільної авіації, розпочали розслідування.
Нагадаємо, пасажири літака вилетіли 2025 року, а приземлилися 2024-го. Вони двічі відсвяткували Новий рік.
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