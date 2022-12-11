Жінка несподівано народила в туалеті літака: вона не знала, що вагітна

У літаку було двоє лікарів і медсестра, які змогли надати допомогу породіллі.

Молода жінка несподівано народила на борту літака KLM, що летів з Еквадору в нідерландське місто Амстердам.

Про це повідомляє digi24 з посиланням на заяву лікарні Spaarnse Gasthuis у Нідерландах, де тепер перебуває пасажирка.

За кілька годин до приземлення літака жінка поскаржилася на біль у животі і пішла в туалет. Там після кількох коротких переймів вона народила хлопчика. У літаку було двоє лікарів і медсестра, які змогли надати допомогу породіллі.

Молоду жінку доставили в лікарню після приземлення в аеропорту Схіпхол. Як повідомили в лікарні, молода жінка навіть не підозрювала, що вагітна.

Свого новонародженого сина вона назвала Максиміліаном на честь одного з чоловіків, які прийшли їй на допомогу.

І мати, і малюк тепер почуваються добре. Для породіллі оформили необхідні документи, щоб вона могла продовжити свою подорож до Мадрида, як спочатку планувалося.

Цю пригоду також підтвердили в авіакомпанії.

Нагадаємо, на початку цього року українка, що вирушила в подорож Європою, народила під час екскурсійного туру. Жінка була на 7-му місяці вагітності, почувалася добре і навіть уявити не могла, що пологи стануться передчасно. Іншим шоком для родини став рахунок, який виставила їм клініка.

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