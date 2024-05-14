Жінка-"ніндзя" рік жила у вивісці на даху супермаркету: як вона туди дісталася та облаштувалася

Жінку-безхатька зі штату Мічиган, США, знайшли у вивісці на даху супермаркету Family Fare у Мідленді. Вона жила там близько року, і ніхто її не помічав.

Про це пише Oddity Central.

34-річну жінку, ім'я якої не називається, знайшли у вивісці, коли підрядники, яких зацікавив подовжувач на даху, вирішили простежити за проводом. Він привів їх всередину рекламної вивіски, де підпільна гостя влаштувала собі затишне гніздечко з підлогою, комп'ютером і кавоваркою. Вона розповіла поліції, що має роботу в іншому місці, але не має власного житла і живе тут вже близько року.

"Вона була безхатьком", - сказав офіцер Бреннон Воррен з поліцейського управління Мідленда. "Це історія, яка змушує вас почухати потилицю, просто хтось живе на вивісці. Люди бачили її час від часу, а потім вона раптово зникла. Ніхто не знав, куди вона пішла, але ніхто ніколи не вказував і не думав, що вона може опинитися на даху".

Жінка не розповіла поліції, як вона виявила, що до вивіски супермаркету можна потрапити через двері на даху, і як вона взагалі туди потрапила непомітно для людей, адже там не було сходів, якими можна було б піднятися. Поліція охрестила її "даховим ніндзя" за те, що вона на власний розсуд входила і виходила з вивіски на даху.

За час, який вона провела над супермаркетом, жінка встигла покласти підлогу та отримати доступ до електрики через розетку на даху. Поліція знайшла міністіл, комп'ютер і принтер, одяг та інші речі, які можна було б побачити в середньостатистичному будинку.

Виявивши умови проживання жінки, поліцейські попросили її піти, і вона погодилася одразу після того, як перепросила за будь-які незручності. Як повідомляється, вона відмовилася звертатися до служб для осіб, які не мають дому. Жодних звинувачень проти неї не висували.

"Вона перепросила і продовжила свій шлях. Куди вона пішла далі, я не знаю", - сказав офіцер.

Нагадаємо, підліток живе у потягу заради економії. Він розповів, скільки витрачає грошей на рік.

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