Жінка облизувала власні фекалії та 5 разів заразилася стрептококом: навіщо вона це робила

Тепер вона стежить, щоб екскременти "були чистими".

Зірка OnlyFans з Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, Стелла Бері ошелешила зізнанням.

Вона розповіла, що злизувала свої екскременти з людей.

Про це пише dailystar.co.uk.

Продаючи відвертий контент про себе на платформі жінка заробляла до 285 000 доларів на місяць. Вона зазначила, що у неї немає кордонів, коли справа доходить до того, що вона може заробити гроші.

Фото: instagram.com/ana1princ3ss

Втім, у результаті гри з фекаліями вона п’ять разів заразилася стрептококом - бактеріальною інфекцією, що викликає біль у горлі, висипи, м'язовий біль та набряк, нудоту і блювоту.

"Ви знаєте, у мене насправді немає жодних меж, це божевілля, але я їх не маю. Я п'ять разів підхоплювала стрептокок, злизуючи власні фекалії з людей. І мені це сподобалося", - прокоментувала вона у своєму TikTok.

Фото: instagram.com/ana1princ3ss

Вона розповіла, що раніше завантажувала контент на свій OnlyFans, але більше не може, тому що платформа вже не припускає нічого "брудного".

У коментарях юзери назвали Стеллу "огидною". Але вона відповіла на негативну реакцію, заявивши, що не займається цим регулярно.

"Я також не роблю цього з іншими людьми, щоб не заразитися від них стрептококом, і тому я не підхоплюю його вже понад рік", - сказала вона.

Фото: instagram.com/ana1princ3ss

Однак у розділі коментарів вона розповіла, що все ще робить це досить часто, написавши: "Я б збрехала, якби сказала, що не робила цього двічі минулого тижня. Чисто".

Нагадаємо, у 31-річної жінки з австралійського штату Квінсленд виявили дві піхви та дві матки. Тепер вона знімає ролики для OnlyFans.

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