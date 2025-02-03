Жінка обманом змусила чоловіка продати нирку, вкрала гроші і втекла з коханцем

Індійську жінку звинувачують у тому, що вона обманом змусила чоловіка продати свою нирку на чорному ринку, щоб профінансувати навчання їхньої доньки, а потім вкрала гроші і втекла зі своїм коханцем.

Про це пише Oddity Central.

Жінка із Західної Бенгалії нібито місяцями намагалася переконати свого чоловіка продати одну з нирок, щоб профінансувати вищу освіту їхньої доньки і влаштувати її заміжжя в майбутньому.

Хоча спочатку чоловік не хотів цього робити, врешті-решт він повірив, що його жертва покращить фінансове становище сім'ї та забезпечить майбутнє його дитини. Він витратив рік на пошуки покупця на чорному ринку, оскільки продаж людських органів є незаконним в Індії вже понад три десятиліття, але нарешті знайшов його близько трьох місяців тому.

Пройшовши болісну процедуру, він довірив гроші за свою нирку (1 мільйон рупій або $11 500) дружині, але вона вкрала їх і втекла з іншим чоловіком.

Чоловік з розбитим серцем дізнався, що справжня причина, через яку дружина змушувала його продати одну з нирок, не мала нічого спільного з благополуччям їхньої дитини. Деякий час тому вона познайомилася через Facebook з чоловіком із Баракпора, і у них з часом зав'язалися романтичні стосунки. Вона планувала залишити сім'ю і переїхати до коханого, але вирішила спочатку вичавити з чоловіка все до останньої копійки.

Після зникнення дружини разом із сімейними заощадженнями чоловік подав заяву до місцевої поліції, яка розшукала жінку в Баракпорі. Чоловік, його 10-річна донька та батьки поїхали до Баракпора, щоб зустрітися з жінкою, яка їх кинула, але її не вдалося переконати. Попри їхні благання, жінка відмовилася відчинити двері і навіть сказала чоловікові, що він може робити все, що захоче, а вона незабаром подасть на розлучення.

Нагадаємо, син майстерно обманув шахраїв і повернув $21 000, які вони поцупили в його батька. Він похизувався, як провчив зловмисників.

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