Жінка одружилася з коханим у морзі та того ж дня поховала його – відео

У Кенії мешканці округу Кіріньяґа стали свідками нетрадиційної події в церкві – "вінчання" і поховання Мартіна Гітарі, чоловіка, який трагічно помер за три тижні до запланованого весілля.

Про це пише Citizen Digital.

Мартін Гітарі пішов із життя 16 березня у віці 60 років внаслідок нетривалої хвороби. У нього залишилася наречена Беатріс Мутоні. Пара з нетерпінням чекала на день свого весілля, яке було заплановане на 6 квітня в тій самій церкві, де відбувся похорон.

Попри сумні обставини, родина Мартіна на чолі з його сестрою Пір Вамбуї ухвалила рішення об'єднати церемонії поховання і вінчання.

"У нас дві події: ховаємо його і водночас святкуємо його одруження", - пояснила Вамбуї, підкреслюючи важливість виконання бажання Мартіна.

Панотець Семмі Ньороге з католицької парафії Кутуса очолив церемонію, відзначивши, що він вперше проводив таку унікальну подію.

"Це мій перший подібний захід відтоді, як я став священником, і ми зробили саме те, що він хотів", - зазначив отець Ньороге, підкреслюючи важливість виконання останньої волі Мартіна.

Серія заходів розпочалася з того, що наречена Мартіна Беатріс одягнула каблучку на палець свого покійного коханого в морзі, а потім вирушила до церкви на ретельно продуману церемонію, яка містила пісні, танці та розрізання торта.

У церкві Беатріс відсвяткувала "весілля" і отримала каблучку від свого онука.

"Сьогодні ми святкуємо дві події мого покійного брата, тому що він вже планував своє весілля, але, на жаль, він помер до цього дня", - сказав Даніель Гітака, брат Мартіна.

Для Беатріс Мутоні одягання обручки на палець Мартіна було моментом, сповненим як радості, так і смутку. "Мій онук Фелікс Гітарі був тим, хто одягнув мені обручку, щоб представити свого дідуся як мого чоловіка. Я щаслива і, в той же час, сумна", - поділилася вона, висловлюючи складні емоції цього дня.

Після "весілля" Беатріс, яка весь цей час була одягнена у весільну сукню, змінила своє вбрання, перш ніж вирушити на поховання свого покійного чоловіка.

Нагадаємо, наречена, яка страждає на рак, виконала передсмертне бажання та вийшла заміж. У 38-річної жінки діагностували рак кишківника четвертої стадії у вересні минулого року.

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