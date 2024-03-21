Жінка офіційно змінила своє ім'я на честь залізничного вокзалу: як її тепер звати

Працівниця британської залізниці настільки любить станцію London Marylebone, де працює, що змінила своє ім'я.

Про це пише Metro.

Тепер її звати Рехані Мерілебон Гаваджа. Жінка зізналася, що вона навіть зробила б його своїм першим ім'ям, якби її діти не заперечували.

Співробітниця Chiltern Railways розпочала свою кар'єру в компанії у квитковій касі і відтоді працювала на різних посадах, зокрема диспетчеркою, начальницею та менеджеркою станції.

Зараз вона працює по всій мережі як менеджерка з охорони та безпеки, але все ще зберігає свою улюблену станцію в своєму серці.

Оскільки станція Marylebone святкує своє 125-річчя, вона вирішила змінити роботу, оскільки вона також наближається до 20-річчя своєї роботи в Chiltern.

Пояснюючи, чому вона змінила ім'я, жінка сказала: "Сама станція невелика. Але вона має душу. Чим більше я досліджувала її за час мого перебування тут, тим більше я закохувалася в неї. Для мене це справді дім далеко від дому. Ми знаємо, що іноді щось йде не так, і люди можуть затримуватися. Але всі там працюють так старанно, з усмішкою на обличчі. Тут є особистий підхід. Тут тепло і привітно. Не кожен лондонський вокзал такий. Мені подобається будівля, мені подобаються люди, і мені подобається історія вокзалу. Коли я почала керувати вокзалом, я відчувала, що лечу. Я все ще почуваюся так, коли я там. Це така величезна частина мого життя, і тепер я буду нести її з собою офіційно, що дуже хвилююче".

Ванесса Рассел, директорка з персоналу Chiltern Railways, сказала: "Працюючи в HR, ми не часто отримуємо запити, які застають нас зненацька, але для мене і моєї команди це перший випадок, коли ми змінюємо друге ім'я Рехані на Мерілебон. Я вважаю, що це свідчення важливості станції, а також відчуття спільноти та значення, яке вона має. Порівняно з іншими лондонськими станціями, Мерілебон – маленька, але потужна. Вона має багату історію, і я зворушена тим, що станція мала такий відчутний вплив на життя Рехані. Вона працює в Chiltern майже двадцять років, і за цей час вона зробила все можливе, щоб задовольнити потреби наших клієнтів. Її гордість за станцію надзвичайно зворушлива".

Нагадаємо, мама випадково назвала свою доньку на честь порнозірки. Жінка переймається, як це вплине на дитину в майбутньому.

Читайте також: