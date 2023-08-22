Жінка організувала весілля за 2 дні, щоб тяжкохворий на рак тато повів її до вівтаря – фото

Пара організувала своє весілля лише за два дні після того, як наречена дізналася, що стан її батька, який хворіє на рак, раптово погіршився.

Про це пише nypost.com.

Австралійка Мері Квіглі не могла уявити своє весілля без батька, який веде її до вівтаря. У листопаді 2022 року у 79-річного Баррі було діагностовано ракову пухлину четвертої стадії на шиї, яка спочатку почалася як рак шкіри. Вчителю на пенсії невдовзі повідомили, що рак поширився на лімфатичні вузли, і йому залишилося жити лише декілька місяців. Лікарі порадили не робити операцію.

Спустошена думкою про те, що її батько не побачить, як вона виходить заміж, 33-річна Мері освідчилася своєму партнерові, 34-річному Томасу Степлдону. Зробила вона це у грудні минулого року просто під час телефонної розмови, оскільки на той час він був заражений COVID-19.

Мері Квіглі та Томас Степлдон / Фото: SWNS

Перше весільне агентство, до якого вони звернулися, було повністю заброньовано за шість місяців до весілля. Втім, дізнавшись причину, вони зв'язалися з іншими людьми в цьому районі, які могли допомогти, і незабаром пара забронювала дату.

"Того ж дня ми пішли до нього, і нам підготували всі документи", - поділилася Мері.

Обидві сім'ї зібралися разом, щоб з'ясувати, як влаштувати весілля в останню хвилину, і зробили це менш ніж за тиждень, щоб Баррі міг бути присутнім у своїй найкращій формі.

Мері з татом / Фото: SWNS

Весілля було призначено напередодні Різдва.

Мері дістала з шафи білу сукню, яка в неї вже була, мама Степлдона Розмарі і тітка Ширлі Квін приготували торт в останню хвилину, а друг сім'ї влаштував барбекю для 50 гостей.

Мері Квіглі та Томас Степлдон / Фото: SWNS

"Нещодавно ми переїхали до будинку з великим заднім двором, так що все вийшло ідеально, коли ми планували весілля в останню хвилину", - поділилася Мері.

У ніч перед весіллям сім'ї у темряві прикрашали свій задній сад. Всі також принесли столові прилади та стільці з дому.

"Так багато людей допомогли цьому статися", - сказала Мері. "Це дуже зворушливо і емоційно, як багато людей зробили свій внесок".

Мері Квіглі та Томас Степлдон / Фото: SWNS

Вранці все було готове, і день минув саме так, як вони хотіли.

"Того дня ми й не хотіли, щоби все було по-іншому — все було ідеально. Душевно і хвилююче думати про те, скільки людей зробили свій внесок у те, щоб це сталося", - сказала Мері. "Це було абсолютно бездоганно. Ми нікого не повідомляли про прибуття, але всі прийшли – друг приїхав із міжштатної автомагістралі. Це було так чудово і ніколи б не трапилося, якби ми не опинилися в цій жахливій ситуації з моїм батьком, то це був свого роду щасливий кінець".

Весілля Мері та Томаса / Фото: SWNS

Мері з татом / Фото: SWNS

Попри все, Баррі пережив свій прогноз і все ще бореться з раком завдяки подрузі родини, яка почула їхню історію.

Чоловік переніс операцію з видалення пухлини 20 січня 2023 року, а наприкінці липня в ході повторного сканування з'ясувалося, що рак зник.

Мері вважає, що це диво було частково результатом весільних урочистостей.

"Я майже не можу в це повірити. Якби ми не одружилися, у моєї невістки ніколи б не було такої розмови. Отже, татові не зробили б операцію, і його б зараз тут не було", — сказала Мері. "Наше весілля вже було приголомшливим, але знання того, що воно врятувало життя моєму батькові, справді зробило цей день найкращим днем у моєму житті".

Нагадаємо, собака з'їв паспорт господаря за тиждень до весілля. Американська пара запланувала святкування в Італії.

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