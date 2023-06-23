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Жінка ошелешила, як собака врятував її життя, "винюхавши" рак молочної залози

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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2562
Час на прочитання
2 хв
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Жінка ошелешила, як собака врятував її життя, "винюхавши" рак молочної залози

Тріша Еллісон з Луною / Фото: nypost.com

Тварина почала дивно поводитися.

Британка розповіла дивовижну історію, як її собака породи коллі врятувала їй життя після того, як почав нюхати її груди.

Про це пише nypost.com.

50-річна Тріша Еллісон з Вілфорда одного разу лежала на дивані і дивилася телевізор, коли її дворічна Луна стрибнула їй на груди.

Потім вона продовжувала обнюхувати і штовхати лапою її в груди, перш ніж лягти поряд з нею, що, за словами Еллісон, було незвичайно, оскільки вона "не найласкавіша".

Тріша Еллісон з Луною / © nypost.com
Тріша Еллісон з Луною / Фото: nypost.com

Однак, коли її груди почали боліти, Тріша записалася до лікаря. Їй зробили біопсію, і за два тижні, 18 квітня, у неї діагностували рак молочної залози.

Еллісон, яка працює нянею, сказала, що завдяки Луні лікарі виявили рак на ранній стадії.

Наразі жінці зробили дві операції з видалення пухлин, і вона чекає, щоб дізнатися, чи знадобиться їй хіміотерапія.

"Кожна зустріч - це такий стрес", - додала вона. "Всі кажуть мені бути позитивною, але ти продовжуєш бути позитивним і отримуєш найгірші новини".

Попри стреси, Еллісон безмежно вдячна своєму рятівному псові та настирливій лапі.

Тріша Еллісон з Луною / © nypost.com
Тріша Еллісон з Луною / Фото: nypost.com

"Я вдячна за Луну; якби не вона, то це була б зовсім інша історія", — сказала жінка.

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Дата публікації
Перегляди
2562
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