Жінка ошелешила, як собака врятував її життя, "винюхавши" рак молочної залози

Британка розповіла дивовижну історію, як її собака породи коллі врятувала їй життя після того, як почав нюхати її груди.

Про це пише nypost.com.

50-річна Тріша Еллісон з Вілфорда одного разу лежала на дивані і дивилася телевізор, коли її дворічна Луна стрибнула їй на груди.

Потім вона продовжувала обнюхувати і штовхати лапою її в груди, перш ніж лягти поряд з нею, що, за словами Еллісон, було незвичайно, оскільки вона "не найласкавіша".

Тріша Еллісон з Луною / Фото: nypost.com

Однак, коли її груди почали боліти, Тріша записалася до лікаря. Їй зробили біопсію, і за два тижні, 18 квітня, у неї діагностували рак молочної залози.

Еллісон, яка працює нянею, сказала, що завдяки Луні лікарі виявили рак на ранній стадії.

Наразі жінці зробили дві операції з видалення пухлин, і вона чекає, щоб дізнатися, чи знадобиться їй хіміотерапія.

"Кожна зустріч - це такий стрес", - додала вона. "Всі кажуть мені бути позитивною, але ти продовжуєш бути позитивним і отримуєш найгірші новини".

Попри стреси, Еллісон безмежно вдячна своєму рятівному псові та настирливій лапі.

Тріша Еллісон з Луною / Фото: nypost.com

"Я вдячна за Луну; якби не вона, то це була б зовсім інша історія", — сказала жінка.

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