Жінка ошелешила, як вижила після ДТП завдяки видінню з покійним чоловіком: що він їй сказав

74-річна британка розповіла, що вижила після того, коли її збив автобус, завдяки її покійному чоловікові.

Внаслідок аварії Керол Еттл зазнала жахливих травм. Її ввели в медикаментозну кому. Про це пише mirror.co.uk.

Жінка провела п'ять тижнів у реанімації, де, за її словами, її покійний чоловік Девід, який помер 2019 року у віці 74 років, закликав її не здаватися. Коханий з'явився у видінні та сказав їй "продовжувати боротися", бо "нагорі не було місця".

Фото: mirror.co.uk

"Коли я була в реанімації, я не знаю, чи це було насправді, чи що це було, але одного разу я прокинулася і можу заприсягтися, що мій чоловік був у ліжку поряд зі мною. Він казав: "Для тебе немає місця нагорі, і ми не хочемо, щоб ти йшла до іншого місця, так що збирайся, борись і забирайся звідси". І я думаю, що після цього я звернула за ріг", - поділилася вона.

Керол була в синцях від голови до п'ят, у неї були зламані очниця, ніс, три ребра та крововилив у мозок.

Донька жінки поділилася, що мінімум чотири рази лікарі казали, що її мама не виживе.

Нагадаємо, чоловік випробував нову симуляцію смерті та поділився, що відчував. Люди стурбовані тим, що переживання смерті - це "дуже погано для психіки".

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