Жінка отримала космічний рахунок у ресторані через публікацію фото їжі у Мережі: що сталося

Багато людей навіть не замислюються над тим, щоб поділитися фотографіями своєї вечері на своїх сторінках у соціальних мережах. Однак, жінка з Китаю, можливо, двічі подумає, перш ніж зробити це знову після невдалого інциденту

Про це пише The South China Morning Post,

Жінка, про яку йдеться, на прізвище Ван, насолоджувалася їжею в ресторані зі своєю подругою. Вона вирішила скористатися китайським застосунком WeChat, щоб показати своїм друзям та підписникам, чим вона займається. Однак вона не усвідомлювала, що при цьому матиме такий жахливий рахунок.

Коли настав час розплачуватися, їй вручили рахунок на приголомшливу суму 430 000 юанів (близько 60 000 доларів США).

Виявляється, завантажена нею фотографія містила QR-код її столу, який вона та її подруга використовували, щоб замовити їжу. А коли інші люди отримають доступ до QR-коду вашого столу, вони зможуть додавати страви на ваше замовлення. Декілька юзерів подумали, що було б смішно додати до її рахунку величезну кількість їжі. Так, вони замовили жінці 2580 порцій кальмарів, 1850 порцій качиної крові (популярний в регіоні делікатес) та 9990 порцій пасти з креветками.

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Хоча жінка швидко усвідомила свою помилку та видалила публікацію в Мережі, її продовжували завалювати замовленнями. Однак, на щастя для неї, власники ресторану з розумінням поставилися до помилки клієнтки та відпустили її, не змушуючи сплатити величезний рахунок. Більше того, вони навіть пересадили її та її подругу за новий стіл, щоб вони могли відрізнити справжні замовлення від підроблених.

Повідомляється, що після інциденту ресторан змінив систему замовлень.

Нагадаємо, бар, який був на межі закриття, прославився скандальною послугою. Відомо, що саме пропонують клієнтам.

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