Жінка отримала понад 100 посилок, які ніколи не замовляла: що там було (відео)

Мешканка Вірджинії отримала понад 100 посилок Amazon, які вона не замовляла.

Про це повідомляє WUSA-TV.

Сінді Сміт сказала, що коробки нещодавно почали з'являтися біля її будинку в окрузі Прінс-Вільям, і незабаром вона отримала близько 1000 налобних ліхтарів, 800 клейових пістолетів і десятки пар біноклів.

"Багато хто казав мені, що я дивна. Я їздила з ліхтарями та клейовими пістолетами у машині. Я роздавала їх усім, кого зустрічала", - поділилася вона.

На коробках була адреса Сміт, але ім'я Лісяо Чжан, яке вона ніколи раніше не чула.

"Спочатку ми подумали, що це шахрайська афера", - сказала жінка, маючи на увазі процес, коли онлайн-продавець створює фальшиві продажі своєї продукції, щоб штучно завищувати кількість 5-зіркових відгуків.

Ліз Гелтман із Вашингтона, округ Колумбія, зіткнулася зі схожою ситуацією у травні, коли її будинок швидко заповнили упаковки дитячих простирадл, які вона не замовляла.

Представники Amazon заявили, що вони вивчили обидва інциденти і виявили, що посилки Сміт та Гелтман були результатом того, що постачальники надсилали посилки на випадкові адреси, щоб видалити непродані товари з центрів виконання Amazon.

"Все зводиться до грошей", - сказав про цю схему нью-йоркський адвокат Сі Джей Розенбаум. "У вас є продавці, які перебувають у Китаї, які просто обирають випадкові адреси. А потім, коли їм потрібно забрати свої товари зі складів Amazon, вони просто надсилають їх туди, бо їм це дешевше".

Зі свого боку, Amazon повідомив, що обліковий запис продавця закритий.

Нагадаємо, пенсіонер пожертвував свій старий диван, забувши, що заховав у ньому 30 000 доларів. Він сподівається, що йому повернуть кошти.

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