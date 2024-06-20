Жінка отримала ступінь магістра у віці 105 років – фото випускниці

Жінка, яка кинула навчання під час Другої світової війни, нарешті отримала ступінь магістра через 83 роки у віці 105 років.

Про це пише UPI.

Вірджинія "Джинджер" Гіслоп отримала ступінь бакалавра в педагогічній школі Стенфордського університету 1940 року і одразу ж почала працювати над магістерською роботою в нинішній Вищій школі педагогіки Стенфорда.

Її коханого, Джорджа Гіслопа, призвали служити під час Другої світової війни, що змусило пару одружитися і покинути навчання якраз перед тим, як вона мала захистити свою останню дисертацію, щоб отримати ступінь.

"Я думала, що це одна з тих речей, які я зможу підтягнути дорогою, якщо мені це знадобиться, і мені завжди подобалося вчитися, тому це не спричиняло у мене особливого занепокоєння – а от одруження спричиняло", - пригадала вона.

Вірджинія, яка зараз мешкає у Вашингтоні, продовжує працювати в освітній сфері, працюючи в місцевій шкільній раді, очолюючи Раду директорів школи Якима, будучи членкинею-засновницею Ради директорів Громадського коледжу Якима та допомагаючи заснувати Університет Спадщини в Топпеніші, штат Вашингтон, де вона пропрацювала 20 років у раді директорів.

Гіслоп повернулася до Стенфорду через 83 роки після від'їзду, щоб отримати ступінь магістра у віці 105 років.

Вірджинія Гіслоп / Фото: Stanford Graduate School of Education

"Я займалася цією роботою багато років, і мені приємно, що мене визнали з цим ступенем", - сказала вона.

Вона вийшла на сцену на церемонії вручення дипломів GSE, і декан Даніель Шварц вручив їй диплом.

"Боже мій", - сказала Вірджинія. "Я так довго на це чекала".

Нагадаємо, 90-річний чоловік отримав диплом про закінчення середньої школи. 1951 року він кинув навчання та пішов на фронт.

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