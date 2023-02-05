Жінка "ожила" у похоронному бюро, проте через два дні таки померла: як так сталось

У Центрі спеціального догляду за хворими на хворобу Альцгеймера в місті Урбандейл, штат Айова у США, спочатку вирішили, що їхня 66-річна підопічна померла. Проте жінка "ожила" у мішку для трупів в похоронному бюро. Через два дні потерпіла таки померла.

Про це пише metro.co.uk.

Персонал Центру спеціального догляду за хворими на хворобу Альцгеймера спочатку подумав, що їхня підопічна померла, оскільки вона нібито не дихала. Через це 66-річну потерпілу у мішку для трупів відвезли до похоронного бюро та повідомили родичів про смерть. Через 45 хвилин працівники похоронного бюро відкрили пакет з "тілом". Вони були налякані тим, що жінка виявилась живою - вона задихалась у мішку. Потерпілу терміново госпіталізували, проте через два дні вона померла.

Департамент інспекцій та апеляцій штату Айова виніс припис Центру спеціального догляду за хворими на хворобу Альцгеймера. У звіті департаменту зазначається, що хоспіс "не забезпечив належного догляду та надання послуг".

У ньому також зазначається, що персонал, який працював у 12-годинну зміну до інциденту, "не зміг забезпечити мешканцям гідне лікування та догляд наприкінці життя".

Заклад має сплатити штраф у розмірі 10 000 доларів США за цей інцидент. Поліція відмовилась відкривати кримінальну справу.

Нагадаємо, у Таїланді загинув 34-річний чоловік, який поставив мобільний телефон заряджатись та заснув. Його вбило електричним струмом.

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