Жінка "ожила" в катафалку за декілька хвилин до власної кремації

Індійська жінка, яку вважали за мертву, прокинулася за декілька хвилин до того, як її збиралися кремувати.

Про це повідомляє Times of India.

52-річна Буджі Аамма з Берхампура зазнала серйозних опіків внаслідок пожежі у своєму будинку 1 лютого.

Її доправили до лікарні з опіками половини тіла, і вона повернулася додому, де залишалася у тяжкому стані. Через декілька днів вона не розплющила очі. Повідомляється, що сім'я не змогла доставити її до іншого медзакладу через скрутне матеріальне становище.

Чоловік Аамми, Сібарам Пало, вважав, що вона померла, і організував її доставку на катафалку до місця кремації.

Він розповів: "Ми думали, що вона мертва, і повідомили місцевим жителям, щоб вони організували катафалк, щоб відвезти тіло до місця кремації".

Невдовзі інша жінка побачила, як Аамма розплющила очі. Вона пригадала: "Спочатку ми були налякані, оскільки ніколи не бачили такого інциденту, хоча ми чули деякі історії".

Водія катафалка було викликано назад, щоб забрати її живу з місця кремації всього через пів години, і її відвезли додому на тій самій машині.

Повідомляється, що для здійснення кремації, у сім'ї не вимагали свідоцтво про смерть.

Нагадаємо, подібні випадки стаються не вперше. Раніше в Індії чоловік, якого везли на кремацію, "ожив", коли машина наїхала на вибоїну.

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