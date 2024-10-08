"Жінка-павук" вилізла на 108-метрову скелю без страхувального спорядження та рукавичок – фото

43-річна мешканка Китаю, відома як "жінка-павук", зачарувала своєю дивовижною здатністю підніматися на скелі висотою понад 100 метрів без рукавичок чи страхувального спорядження.

Про це пише SCMP.

Луо Денпін родом з автономного повіту Цзюнь Міао і Буей в провінції Гуйчжоу визнана єдиною в світі жінкою, яка практикує стародавню традицію міао – лазіння скелями голими руками.

Вона вправно підіймається на 108-метрову скелю – еквівалент 30-поверхового будинку – без зусиль маневруючи майже вертикальними скелями, за що отримала прізвисько, що нагадує відомого мультиплікаційного супергероя.

Її виняткова вправність сягає корінням у стародавню практику міао – поховання у скелях.

Народ Міао, який традиційно мешкає у віддалених та гірських регіонах, вірив, що поховання на великій висоті дозволяє померлим "дивитися в бік батьківщини предків" у центральному Китаї.

Вони також розглядали труни у формі човна як символ надії для душ, які прагнуть повернутися додому після смерті.

Практичні причини також відігравали певну роль у цих похованнях: поховання у скелях зберігало дорогоцінні сільськогосподарські угіддя і захищало тіла від диких тварин, які їх роздирали.

Із часом народ Міао продовжував відточувати свої навички лазіння голими руками – традиція, що передається від покоління до покоління.

Луо Денпін / Фото: Weibo

Наразі, однак, Луо є єдиною жінкою серед "людей-павуків" регіону. Вона почала займатися скелелазінням у віці 15 років під керівництвом свого батька. Спочатку її мотивацією було бажання змагатися з хлопчиками і заробляти на життя збиранням лікарських трав і пташиного посліду з ластівчиних гнізд на скелях, який слугував добривом.

"Вони казали, що це лише для хлопчиків, але я вважаю, що чоловіки і жінки рівні, тому я навчилася. Так почався мій шлях жінки-павука", - поділилася Луо в інтерв'ю BBC 2017 року.

"До того, як ця територія була забудована, я щодня піднімалася нагору, щоб зібрати ластівчин послід. Ми піднімалися на висоту 108 метрів. Іноземців часто лякало наше лазіння голими руками, але я звикла до цього. Після того, як я робила це багато разів, мої руки стали мозолястими", - розповіла вона в нещодавньому інтерв'ю Шаньдунському телебаченню.

Оволодіння цією технікою вимагає не лише фізичної сили, але й значних навичок; складне завдання зі збирання лікарських трав може зайняти чотири-п'ять годин.

Луо Денпін / Фото: Weibo

Сьогодні збір ластів'ячого посліду на добриво більше не є необхідним, перетворюючи її навички на форму розваги для туристів.

"Багато відвідувачів хотіли побачити, як ми збираємо трави, і платили нам за демонстрацію. Мій дохід невеликий, але я пишаюся тим, що я жінка-павук", - каже Луо.

Колись Луо покинула рідне місто в пошуках роботи, але повернулася 2000 року, щоб вийти заміж і створити сім'ю.

Її історія надихнула багатьох користувачів: "Люди в минулому були справді здатні на все. Скелі та круті гори не стримували їх від досліджень", "Слава хоробрій жінці-павуку. Жінки такі ж здібні, як і чоловіки, і справжні майстри живуть серед людей".

Нагадаємо, як моряк 76 днів виживав в океані на надувному човні. Після зіткнення з істотою його човен потонув.

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