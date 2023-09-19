Жінка переглядала знімки у телефоні чоловіка та випадково дізналася жахливу таємницю (фото)

Жінка поділилася моментом, коли її "ідеальне" життя обірвалося, коли вона випадково дізналася неприємну таємницю.

Про це пише Daily Mail.

33-річна Шарлотта вперше зустріла свого чоловіка Роба, коли їй було всього 18 років. Пара одружилася через два роки.

Вона стверджувала, що Роб був "найкращим", і фінансово підтримував її, поки вона шукала себе в кар’єрі. Але все змінилося, коли Шарлотта безневинно взяла телефон Роба, щоб переглянути фотографії з вечірки з нагоди дня народження їхньої племінниці.

Шарлотта одразу відчула, що щось не так, коли зрозуміла, що телефон перебуває в режимі польоту, і відчула, як її серце забилося швидше.

Тоді жінка вимкнула режим та побачила потік повідомлень.

Вона розповіла, що у першій SMS йшлося: "Любий, ти вже вдома?". А за ним слідувало: "Напиши мені, коли зможеш".

Скриншот SMS / Фото: Daily Mail

Цей номер був підписаний чоловічим іменем. Втім, Шарлотта перевірила і зрозуміла, що він належить її подрузі Керол.

"Тієї ж ночі я розповіла йому, і він почав перепрошувати і плакати. Він зізнався, що це тривало п'ять місяців. Це почалося одразу після того, як Керол розлучилася, але чоловік покинув її лише тому, що у неї був роман з іншим чоловіком. Роб та Керол працюють разом і почали зближуватися після розлучення. Він сказав, що припинить з нею все спілкування та влаштується на нову роботу, якщо я дам йому другий шанс", - пригадала жінка.

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Шарлотта поділилася, що вона розривалася і не знала, як рухатися далі:

"Я втратила до нього довіру, і частина мене хоче розлучення, але інша частина дійсно кохає його, і я така вдячна йому за підтримку мене багато років тому".

Вона розповіла, що після конфронтації Роб став ідеальним джентльменом і почав рано приходити додому із квітами та шоколадом.

"Чи я маю пробачити його і продовжити шлюб? Чи можна повернути цю довіру? Я бачила, як багато шлюбів відновлюються після зради, і що це можна зробити за допомогою сімейної терапії, але я не впевнена", - поділилася вона.

Багато хто переконував її піти від чоловіка після його мерзенної зради:

Він зраджував з нею, він знав її послужний список. Від цього немає шляху назад. Не піддавайтеся любовним бомбардуванням та почуттям провини

Зараз він дарує тобі шоколад та квіти, щоб повернути тебе, ти можеш купити їх сама. Не забувай ті місяці, коли він поводився з цією коханкою по-особливому, хоча міг би присвятити тобі свій час, енергію та зусилля

Але дехто побачив інший бік історії:

Кожен, якщо він дійсно перепрошує і демонструє ознаки розуміння рівня шкоди, завданої дружині, заслуговує на другий шанс. Якщо ви зможете подолати це та пробачити його, я повністю на вашому боці

Невірність — одна з найгірших речей, але її можна подолати. І якщо вони справді щасливі одне з одним, а він підтримує і милий, я не бачу проблеми

Нагадаємо, дівчина знайшла в телефоні бойфренда принизливі SMS про себе. Вона показала, що він писав друзям.

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