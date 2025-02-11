Жінка перехитрила детектива, якого чоловік найняв для викриття її зради з коханцем

Хоча всі знають, що зраджувати – це погано, здається, цього недостатньо, щоб зупинити людей від романів на стороні. Іноді партнери самі дізнаються про невірність другої половинки, як, приміром, одна жінка, яка викрила чоловіка на зраді завдяки зеленій шерсті її кота, а іноді вони вдаються до допомоги професіоналів. Втім, британка приголомшила історією, що перехитрила приватного детектива, найнятого для розкриття її річного роману з коханцем, з яким вона познайомилася в Інтернеті.

Про це пише Mirror.

41-річна Емма з Лондона стверджує, що замітала сліди настільки добре, що навіть "експерт з обману" не зміг спіймати її на серії брехні – хоча вона визнає, що починає "почуватися погано" через своє таємне подвійне життя.

Вона зізналася: "Це не було чимось, що я планувала. Ми з Джо віддалялися одне від одного роками. Ми були більше схожі на сусідів по кімнаті, ніж на чоловіка і дружину. Коли я натрапила на IllicitEncounters, спочатку це було з цікавості. Але потім я зустріла Алекса, і все змінилося".

Вона каже, що її таємний коханець – це все, чим не є її чоловік: авантюрний, спонтанний і дико уважний. "Я знала, що це неправильно, але нічого не могла з собою вдіяти", - додала вона. "Вперше за багато років я почувалася бажаною і живою. Я не була готова відмовитися від цього".

Відчуваючи, що щось не так, її чоловік найняв приватного детектива, щоб стежити за нею. Вона розповіла: "Він почав розпитувати про все. Чому я так часто працюю допізна? Чому я раптом почала щодня ходити до спортзалу? Він навіть прямо звинуватив мене в тому, що я маю коханця, але я заперечувала це. Я знала, що мушу бути розумнішою, якщо хочу зберегти свою таємницю".

Щоб замести сліди, вона створила фальшивий робочий проєкт, щоб пояснити свої затримання на роботі, використовувала другий телефон для спілкування з Алексом і навіть залучила подругу, щоб та прикривала її, коли їй потрібно було алібі. Вона сказала: "Я завжди була на крок попереду. Я знала, що Джо стежить за мною, тому переконалася, що йому нема чого знайти. Спочатку я й гадки не мала, що він найняв приватного детектива. Але озирнувшись назад, я побачила ознаки – автомобіль, який, здавалося, декілька разів слідував за мною, незнайомець, який крутився біля мого офісу. Я зрозуміла, що відбувається, і подвоїла свої зусилля, щоб залишатися непомітною".

Але, попри те, що приватний детектив стежив за кожним її кроком, він не зміг надати жодних конкретних доказів її зради і врешті-решт сказав Джо, що він помиляється.

Емма сказала: "Джо насправді перепросив. Він сказав, що був параноїком і що довіряє мені. Це було дивне відчуття – полегшення, змішане з почуттям провини. Я знала, що брехала йому, але я також знала, що не готова порвати з Алексом. Я кохаю Джо, але наші стосунки стали такими черствими. З Алексом я почуваюся жінкою, якою була раніше – впевненою, сексуальною і живою. Я знаю, що це егоїстично, але я не готова відмовитися від цього. Я живу сьогоднішнім днем. Знаю, що це ненадовго, але поки що я щаслива. І поки я буду обережною, ніхто не постраждає".

Експерти з питань стосунків кажуть, що випадок Емми не є чимось незвичайним: приватні детективи повідомляють про сплеск попиту з боку людей, які відчайдушно намагаються підтвердити свої найгірші побоювання щодо своїх партнерів. Експертка з питань сексу і стосунків Джессіка Леоні каже, що питання довіри у стосунках зараз на найвищому рівні. Вона поділилася: "Соціальні мережі, застосунки для знайомств і сайти полегшили можливість завести інтрижку, але вони також створили культуру підозрілості. Люди зараз більш параноїдальні, ніж будь-коли, і замість того, щоб спілкуватися зі своїми партнерами, вони звертаються за відповідями до приватних детективів".

Однак вона попереджає, що навіть найкраща робота детектива не завжди гарантує правду.

Нагадаємо, адвокатка з розлучень назвала професії чоловіків, які найбільше і найменше зраджують жінок. За її словами, найнижчу схильність до зрад мають представники трьох галузей.

Читайте також: