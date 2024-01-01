Жінка перетнула Антарктиду за 31,5 дня на лижах – фото, подробиці

Медична офіцерка британської армії каже, що вона стала найшвидшою жінкою, яка перетнула Антарктиду на лижах наодинці, раніше побивши два інші світові рекорди Гіннеса з антарктичного трекінгу.

Про це пише The Guardian.

Гарпріт Чанді стверджує, що встановила свій третій світовий рекорд, подолавши 1130 км антарктичним льодом за 31 день, 13 годин та 19 хвилин.

Вона випередила попередню рекордсменку, канадійку Керолайн Коте, на один день, 14 годин і 34 хвилини. Книга рекордів Гіннеса повинна буде перевірити цю заяву, що може тривати декілька місяців.

Гарпріт Чанді / Фото: Harpreet Chandi/PA

Чанді з Дербі сказала: "Я втомилася, але така рада, що зробила це. Антарктида — дивовижне місце, і перебувати тут є абсолютним привілеєм", — сказала вона. "Це не те місце, яке може завоювати будь-яка людина, це місце, до якого ви ставитеся з повагою і сподіваєтеся, що воно дозволить вам безпечно пройти".

Чанді залишила затоку Геркулес на шельфовому льодовику Ронне 26 листопада і прибула на південний полюс о 2:24 ранку за Гринвічем 28 грудня.

Вона увійшла в історію, ставши першою кольоровою жінкою, яка здійснила подорож Антарктикою поодинці і без підтримки до Південного полюса 2021 року, ледь не втративши світовий рекорд. Наступного року вона побила два світові рекорди, зокрема завершила найдовшу одиночну лижну експедицію без підтримки і в один бік.

Гарпріт Чанді / Фото: Harpreet Chandi/PA

Чанді сказала, що її попередня поїздка була "найважчою річчю, яку вона коли-небудь робила", і спочатку вона не вірила, що цього року повернеться до Антарктики.

"Під час попередньої поїздки я схудла на 20 кг, отримала декілька травм і в лютому перенесла операцію", - сказала вона. "Мені знадобився деякий час, щоб відновитися, саме тоді я зрозуміла, наскільки мені погано, і лише влітку я почувалася краще".

Чанді сказала, що каталася на гірських лижах лише один раз, і це було "жахливо", і провела тиждень, тренуючись із дослідником у Норвегії, перш ніж вирушити у свою останню пригоду.

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У середньому вона каталася на лижах 12–13 годин на день і тягла сани вагою 75 кг, у яких було все необхідне для виживання.

"Це безперечно не був спринт, але мені доводилося постійно зважувати свої зусилля і те, як довго я кататимуся на лижах щодня", — сказала вона. "Занадто довго чи надто швидко, і я згорю. Якщо надто повільно або закінчити зарано, я пропущу запис. Я просто зосередилася на тому, що можу контролювати. Я не могла контролювати умови: пекуче сонце, білу імлу, температуру мінус 30 градусів, але я можу контролювати, як я долаю все. Просто продовжуйте робити це крок за кроком".

Для того щоб встановити рекорд, Чанді зробила перерву в кар'єрі. Вона була військовою медикинею і працювала фізіотерапевткою.

Нагадаємо, чоловік прилетів з Алжиру до Франції в шасі літака. Він у важкому стані через переохолодження.

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