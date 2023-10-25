Жінка перетворила хатину пастуха на вершині гори на будинок своєї мрії – відео до і після

Мешканка міста, яка мріяла про спокійне життя, перетворила хатину пастуха на вершині гори на будинок своєї мрії.

У своєму відео користувачка TikTok під ніком Lady and the Owl Man пояснила: "Два роки тому ми залишили життя нашого міста позаду.Ми переїхали на вершину гори в Іспанії, щоб жити поза Мережею".

Вона показала своїм підписникам, який вигляд мав "старий будинок пастуха" до того, як вони його відремонтували.

Підлога в помешканні була земляна, а стіни вкрилися пліснявою. Там був безлад, а навколо бігали щури.

"Ми почали з нижнього поверху, вичищаючи старий гній віслюків, щоб зміцнити фундамент будинку", - пояснила вона. "Потім ми почали розчищення нагорі, поклали нову бетонну підлогу та розчистили шлях до вхідних дверей".

Сім'я знесла стіни та залила балки бетоном, щоб покращити структурну підтримку. Прогулюючись своїм садом, вона показала глядачам новий, покращений простір.

Внутрішня частина була пофарбована в білий колір і обставлена яскравими меблями. Відкритий житловий простір містив вітальню та окрему ванну.

У цьому приміщенні також розташовувалися кухня та їдальня, а також спальня. А ще там є дров'яна піч.

"Тепер ми маємо будинок нашої мрії на самій вершині гори в Іспанії", — сказала вона своїй аудиторії.

Нагадаємо, чоловік перетворив автобус на будинок після того, як пожежа знищила його дім. Він показав, як усе облаштував.

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