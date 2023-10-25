Жінка перетворила хатину пастуха на вершині гори на будинок своєї мрії – відео до і після

Вона показала процес ремонту.
Мешканка міста, яка мріяла про спокійне життя, перетворила хатину пастуха на вершині гори на будинок своєї мрії.
У своєму відео користувачка TikTok під ніком Lady and the Owl Man пояснила: "Два роки тому ми залишили життя нашого міста позаду.Ми переїхали на вершину гори в Іспанії, щоб жити поза Мережею".
Вона показала своїм підписникам, який вигляд мав "старий будинок пастуха" до того, як вони його відремонтували.
Підлога в помешканні була земляна, а стіни вкрилися пліснявою. Там був безлад, а навколо бігали щури.
"Ми почали з нижнього поверху, вичищаючи старий гній віслюків, щоб зміцнити фундамент будинку", - пояснила вона. "Потім ми почали розчищення нагорі, поклали нову бетонну підлогу та розчистили шлях до вхідних дверей".
@ladyandtheowlman BEFORE & AFTER [TIMELAPSE] Building OFF-GRID HOMESTEAD #offgrid #alone #renovation #tinyhouse #diy ♬ original sound - lady and the owl man
Сім'я знесла стіни та залила балки бетоном, щоб покращити структурну підтримку. Прогулюючись своїм садом, вона показала глядачам новий, покращений простір.
Внутрішня частина була пофарбована в білий колір і обставлена яскравими меблями. Відкритий житловий простір містив вітальню та окрему ванну.
У цьому приміщенні також розташовувалися кухня та їдальня, а також спальня. А ще там є дров'яна піч.
"Тепер ми маємо будинок нашої мрії на самій вершині гори в Іспанії", — сказала вона своїй аудиторії.
Нагадаємо, чоловік перетворив автобус на будинок після того, як пожежа знищила його дім. Він показав, як усе облаштував.
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