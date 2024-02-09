Жінка перетворила сарай на затишний будинок: який він має вигляд (фото, відео)

Там є кухня, двоспальне ліжко і багато місця для зберігання речей.

Жінка розповіла, як вони з мамою перетворили свій сарай на дуже затишний будинок.

Результат ремонту вона опублікувала в TikTok.

Приміщення вже повністю мебльоване – з диваном, великим телевізором та стінами, прикрашеними витворами мистецтва. Там є килим із коров'ячим принтом, чорний шкіряний диван, величезний телевізор. Також там є багато місця для зберігання речей.

У спальні стоїть двоспальне ліжко та велика подвійна вішалка з одягом.

В іншій публікації вона розповіла: "Кубічні полиці, які дозволили мені виставити напоказ усі мої колекційні предмети, були моїм порятунком. Також додано багато місця для зберігання. Яскраві кольори та настінні малюнки, що доходять до стелі, роблять кімнату більшою і відкритою. Природне освітлення та великі вікна також допомагають зберегти мої рахунки за електрику на низькому рівні. Дуже високі стелі також є величезним плюсом. Відкрите планування кухні. Я не мала іншого вибору".

Жінка перетворила сарай на будинок / Фото: скриншот з відео

Жінка перетворила сарай на будинок / Фото: скриншот з відео

Жінка перетворила сарай на будинок / Фото: скриншот з відео

Користувачі соціальних мереж були приголомшені переобладнанням сараю, і багато хто висловив це в коментарях.

Це так красиво і зручно

Чудова робота

Мені подобається декор

Це так мило!!!

Нагадаємо, дівчина перетворила мамин гараж на стильний мінібудинок і показала відео "до" і "після". Після ремонту він має невпізнанний вигляд.

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