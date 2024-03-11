Жінка перетворила шкільний автобус на будинок: як там усе облаштовано (фото)

Вона звільнилася з роботи і подорожує світом зі своїм партнером і собакою.

Жінка, яка втомилася від офісної роботи, розповіла, як звільнилася, щоб жити в шкільному автобусі.

Про це пише Business Insider.

Тепер 32-річна Еліс Евердін досліджує різні місця зі своїм партнером Джаредом та їхнім собакою.

Раніше Еліс працювала в компанії з виробництва харчових добавок в Остіні, але декілька років тому пішла звідти, щоб жити в дорозі. Зараз вона заробляє 130 000 доларів на рік завдяки тому, що підробляє "цифровою кочівницею", озвучуючи, створюючи відео з користувацьким контентом, віртуально фасилітуючи та виступаючи з доповідями.

Жінка звільнилася з роботи і живе у шкільному автобусі / Фото: Instagram/@festooshortbus

Раніше Еліс працювала по 50-60 годин на тиждень і заробляла вдвічі менше, ніж зараз. Вона не лише подвоїла свій дохід, але й працює лише дві-три години на день. І, на щастя, життя в шкільному автобусі не обходиться надто дорого.

Еліс та її партнер витрачають кошти на паливо, їжу, паркування, контракт на мобільний телефон і страхування автобуса та їхнього Шевроле 2003 року, який вони перевозять у причепі.

Жінка звільнилася з роботи і живе у шкільному автобусі / Фото: Instagram/@festooshortbus

Зазвичай її шкільний автобус потребує пального близько на 1000 доларів, якщо вони здійснюють тривалу поїздку, тому вони часто залишаються на одному місці тижнями.

Вони також повинні бути кмітливими у виборі місця проживання, оскільки кемпінги можуть коштувати від 30 до 65 доларів.

Жінка звільнилася з роботи і живе у шкільному автобусі / Фото: Instagram/@festooshortbus

Часто вони намагаються припаркуватися безкоштовно у друзів чи родичів, на громадській автостоянці або на громадській землі - або ж Джаред іноді пропонує попрацювати в кемпінгу в обмін на місце для паркування.

Від моменту переїзду в автобус у вересні 2022 року парі вдалося відремонтувати його, перетворивши на ідеальний дім на колесах.

Жінка звільнилася з роботи і живе у шкільному автобусі / Фото: Instagram/@festooshortbus

Жінка звільнилася з роботи і живе у шкільному автобусі / Фото: Instagram/@festooshortbus

Хоча життя в дорозі не завжди легке і може бути самотнім, Еліс каже, що навчилася бачити позитивні моменти.

Вона поділилася: "Я думаю, що найголовніше – це те, як мало нам потрібно в житті, щоб почуватися комфортно і бути щасливими. Усе своє життя я завжди була людиною, яка ходила крамницями шукала наступну найкращу річ. Я більше не можу так робити, тому що у мене навіть немає місця на стіні, щоб повісити речі".

Жінка звільнилася з роботи і живе у шкільному автобусі / Фото: Instagram/@festooshortbus

Жінка звільнилася з роботи і живе у шкільному автобусі / Фото: Instagram/@festooshortbus

Хоча її кінцевою метою є життя на фермі, вона не планує залишати своє автобусне життя в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, подружжя разом схудло на 105 кг та має невпізнанний вигляд. Пара показала свої фото до і після.

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