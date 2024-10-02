Жінка перетворює мертвих щурів на сексуальних шоу-дівчат: скільки вона заробляє (фото, відео)

Мертві гризуни можуть спричинити огиду, але вони є заробітком для власниці креативного бізнесу. Кейтлін Гілліс перетворює мертвих щурів на "сексуальних шоу-дівчат", доповнюючи їх кольоровим пір'ям, накладками на соски ручної роботи та накладними віями.

Про це пише Mirror.

Творча мама двох дітей змушена працювати цілодобово, щоб задовольнити попит, але каже, що це робота її "мрії", і вона в захопленні від того, що її творіння так добре продаються. У дитинстві Кейтлін завжди любила ходити до музею і бачити тварин "наживо", але ніколи не думала, що одного дня вона сама стане таксидермісткою.

Кейтлін із Техасу, США, продає своїх "химерних і дивних" щурів за 185 доларів, а також одягає їх як "гламурних" артистів. За її словами, пози натхненні акробатами, артистами бурлеску і танцівницями живота, але всі вони модифіковані, щоб відповідати маленьким кінцівкам тварин. Кейтлін каже, що це частина їхнього "шарму".

Жінка перетворює мертвих щурів на сексуальних шоу-дівчат / Фото: instagram.com/showtimetaxidermy/

Вона поділилася: "Я перетинаю ці декілька територій, де людям, які люблять таксидермію, подобається моя робота, тому що вона весела і химерна, а людей, які не обов'язково люблять таксидермію, вона приваблює, тому що їм подобається, що вона красива і гламурна".

Пояснюючи свій процес, Кейтлін каже, що зазвичай потрібно два-три тижні, щоб висушити гризунів, яких вона купує замороженими у місцевого етичного заводчика, що постачає їжу для зоопарків, і зберігає їх у великій морозильній камері.

Вона платить чотири долари за щура і намагається зробити так, щоб було якомога менше відходів. Кейлін пояснила, як вона занурює шкіру в боракс, консервант, а потім надає їй певну форму, перш ніж дати застигнути.

Жінка перетворює мертвих щурів на сексуальних шоу-дівчат / Фото: instagram.com/showtimetaxidermy/

Після того, як опудало висохне через два тижні, вона додає прикраси, зокрема "фірмові" накладки на соски, по шість на кожну тварину. Весь процес займає близько місяця від початку до кінця, але вона завершує свою роботу партіями, а це означає, що у неї вдома іноді буває до 100 готових щурів.

Підприємиця сказала: "Мені подобається, що я можу працювати вдома. Хоча це стає трохи кумедно, коли я готуюся до виставок, які проводжу – Oddities and Curiosities Expos – і створюю свій інвентар. У мене невеликий будинок, тому, коли у мене накопичуються запаси, я складаю їх у пральній кімнаті, а по всій кімнаті розвішала дюбелі, щоб їх можна було повісити".

"Коли люди думають про таксидермію, я думаю, вони здебільшого уявляють собі оленів та мисливських тварин, і, щоб спростити, скажімо, що це займає 100 кроків", - сказала вона, і пояснила, що це набагато менш складно, оскільки у неї процес складається лише з 20 кроків. Замість великих тварин, таких як олені, Кейтлін відточує своє ремесло, зосереджуючись на щурах. А всі її таланти розвинулися завдяки перегляду онлайн-уроків.

Кейтлін почала виготовляти таксидермічних щурів разом із донькою та сестрою, але з часом її роботи ставали "все милішими і милішими". "Нам було так весело, що ми зробили це знову і зробили інших, і природним наступним кроком було: "Давайте зробимо їх сексуальними і веселими, додамо костюми". Розмістивши фотографії в Інтернеті, Кейтлін зрозуміла, що люди не тільки "в захопленні" від її творінь, але й хочуть їх купувати, а це означає, що народилася її компанія Showtime Taxidermy.

Жінка перетворює мертвих щурів на сексуальних шоу-дівчат / Фото: instagram.com/showtimetaxidermy/

Власниця бізнесу була "приголомшена" попитом на законсервованих щурів в Інтернеті, а також на виставках дивацтв і цікавинок по всій Америці. "Коли люди підходять до мене, вони задихаються або хапаються за свої перлини, коли бачать, що я зробила, і вони дуже захоплюються, мені це дуже подобається. Мене досі приголомшує те, що мої роботи розвішані по всій країні. Я думаю, що зараз вони є майже в кожному штаті. Це справді класне відчуття – бути дивною, робити щось незвичайне і мати стільки людей, яким це подобається – це моя улюблена частина, безперечно. Коли я починала, це було справді несподіваним рішенням – спробувати зробити кар'єру на чомусь справді дивному та незвичному", - пояснює вона.

Жінка перетворює мертвих щурів на сексуальних шоу-дівчат / Фото: instagram.com/showtimetaxidermy/

До того, як розпочати свій бізнес, Кейтлін була весільною фотографинею і графічною дизайнеркою.

"Я не знала, чи буде це додатковим доходом – я працювала б на більш традиційній роботі і робила б це для задоволення – але від початку людям сподобалося, вони розважалися, і я почала працювати на повну ставку, так що зараз я відчуваю, що перебуваю на хвилі", - поділилася американка.

Кейтлін додала, що це "найкрутіша робота у світі", і вона дуже її любить.

Нагадаємо, чоловік заробляє на тому, що псує чужі весілля. Додаткову плату він бере за побої.

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