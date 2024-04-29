Жінка перетворює мертвих тварин на моторошні прикраси – фото, відео

Вона хотіла знайти застосування тушам мертвих тварин, що накопичувалися в її морозильній камері, тож взялася перетворювати їх на подарунки та унікальні обереги.

Жінка, яка зізнається, що її морозильна камера "повністю заповнена" тілами мертвих тварин, тепер використовує їх для створення унікальних предметів мистецтва, які продає в Інтернеті.

Про це пише Mirror.

40-річна Емілі Ульцеус з Лонг-Айленду, штат Нью-Йорк, колись працювала в дослідницькому центрі, де аналізувала зразки померлих істот, які часто знаходили або дарували люди. Використовуючи традиційні методи таксидермії для виготовлення опудал тварин, вона виставляла деякі з них на показ.

Однак більшість решток тварин в результаті зберігалися в морозильній камері і ніколи більше не використовувалися, що призводило до нагромадження туш.

Тепер, використовуючи деякі методи, яких вона навчилася на старій роботі, Емілі перетворює ці частини тварин на різноманітні витвори мистецтва, щоб уникнути "марнотратства" і "вшанувати" померлих істот.

Емілі сказала: "Я повинна була знайти їм якесь застосування, інакше їх би просто викинули. Але я не могла дозволити їм пропасти. Для мене це спосіб віддати шану тваринам, якими вони були за життя. Тепер замість того, щоб гнити, вони назавжди залишаться красивими і шанованими".

Жінка перетворює мертвих тварин на прикраси / Фото: instagram.com/mixed_mamas_creations

Жінка виготовляє брелоки та прикраси з кісток, а також скляні банки та флакони для парфумів зі зміями та іншими істотами. Зараз вона відкрила магазин і продає свої роботи шанувальникам.

Ціни на її вироби коливаються від 25 фунтів стерлінгів ($30) до 400 фунтів стерлінгів ($500), залежно від виробу, але кмітлива авторка вже зробила тисячі продажів і отримала безліч п'ятизіркових відгуків. Серед виробів – маленькі тваринки, набиті всередині "глобусів", лампочка з вугрем, муміфікований птах какаду і навіть порожня пляшка з-під лікеру, в якій тепер мешкає мертвий пітон.

Емілі пояснила, що вона "любить це робити" і що її сім'я дуже підтримує її бізнес. Вона сказала: "Мій наречений Марк дуже мене підтримує і терпляче ставиться до мене. У нас вдома завжди багато запасів. Діти виросли з цим, тому для них це абсолютно нормально!".

Жінка перетворює мертвих тварин на прикраси / Фото: instagram.com/mixed_mamas_creations

Емілі спеціалізується на етичній консервації вологих зразків, зафіксованих формаліном, і ділиться своїм досвідом у соціальних мережах. Одне з її найпопулярніших відео зібрало 2,8 млн переглядів. Користувачі часто залишають коментарі, щоб поділитися своїми думками і здивуванням щодо предметів. У нещодавньому відео, яке зібрало 49 000 лайків, один юзер написав: "Що тут взагалі відбувається?". Інший запитав: "Це мариновані змії?!", а хтось пожартував: "Уявіть, що я кидаю скляну кульку і з неї вилізає змія, я б миттєво помер".

Вона відповіла глядачам: "Жоден з моїх зразків не постраждав заради витвору мистецтва. Всі вони проходять хімічну консервацію музейної якості, тож зберігатимуться все життя. Близько половини моєї роботи – це послуги з консервації домашніх тварин. Я люблю тварин, і це лише один із способів вшанувати їх".

Нагадаємо, жінка спантеличила прикрасами, які робить зі сперми. На рік вона заробляє 405 тисяч канадських доларів.

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