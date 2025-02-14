Жінка перевірила у крамниці булочку на твердість і не купила товар: її заарештували

Японку було покарано, попри те, що випічка була в упакованні.

Жінку в Японії заарештували за те, що вона розчавила булочку в магазині і пішла, не купивши її.

Про це повідомляє ВВС.

Влада південного міста Фукуока підтвердила, що 40-річна жінка була заарештована за "злочинне пошкодження".

За словами поліції, жінка, яка назвалася безробітною, стверджувала, що "лише перевірила твердість булочки, злегка натиснувши на неї рукою".

Жінка нібито торкнулася пакета з чотирма чорними булочками з кунжутом і вершковим сиром. Хоча обгортка пакета була неушкодженою, поліція заявила, що одна з булочок була пошкоджена після того, як вона натиснула на неї великим пальцем правої руки, і весь пакет не вдалося продати.

Поліція повідомила, що власник магазину стверджував, що бачив, як жінка декілька разів у минулому м'яла булочки.

За словами правоохоронців, коли жінка виходила з магазину, власник помітив, що булочка була пошкоджена, і попросив її заплатити за товар. Пакет булочок коштував близько 180 ієн (1,20 долара США). Вона нібито відмовилася. Пройшовши за нею кілометр, менеджер затримав жінку. На місце події викликали поліцію, яка заарештувала її.

Нагадаємо, бабуся відсвяткувала 104-річчя у в'язниці. Американка здивувала своїм бажанням.

Читайте також: