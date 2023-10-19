Жінка переїхала на Південний полюс і розповіла про життя в одному з найхолодніших місць у світі

Жінка, яка переїхала на Південний полюс, пролила світло на те, що насправді означає жити в одному з найхолодніших місць у світі, зокрема виживати при температурі -86°C та шість місяців не бачити денного світла.

Про це пише Mirror.

32-річна Мішель Ендо із Сан-Франциско переїхала до Антарктиди у жовтні минулого року, щоб працювати менеджеркою з гостинності на станції Амундсен-Скотт.

Вона поділилася, що життя в найпівденнішій частині світу має деякі переваги, наприклад, можливість побачити чудові види на південне полярне сяйво та взяти участь у деяких унікальних подіях у житті.

Мішель Ендо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

Мішель задокументувала свій досвід у своєму акаунті в Instagram у стилі туристичного блогу.

"Якщо ви хочете отримати незабутні враження, іноді вам потрібно робити те, що інші вважають божевільним – наприклад провести понад 365 днів у найпівденнішому місці світу" – написала вона у дописі.

Жінка поділилася, що аеропорт "закривається на зиму" 15 лютого, а це означає, що "ніхто не може увійти чи вийти", доки він не відкриється 28 жовтня. Це означає, що вона "застрягла" на станції разом із 42 іншими працівниками на останні вісім місяців. Вона зізналася, що перебувати так довго серед тих самих людей було складно.

"Люди по-різному переносять ізоляцію", - пояснила вона. "Деякі люди зникають у своїх кімнатах, і ви їх майже не побачите. Щодо мене, то моє терпіння зникло. Мені подобаються більшість із 42 інших людей, з якими я спілкувалася, але наразі я більше не можу контролювати закочування очей".

Мішель Ендо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

Мішель додала, що протягом шести місяців року в Антарктиді 24 години на добу абсолютно темно, і похмурі умови можуть насправді спричини розлад, відомий як "синдром зимівлі".

"Це сукупність поведінкових порушень. Сюди входять депресія, розсіяність, забудькуватість, дратівливість та труднощі з концентрацією уваги", — продовжила вона. "Ви просто повинні дати кожному милість та дозволити їм перетворитися на будь-якого зимового гобліна, яким вони стануть, бо в цьому немає нічого особистого. Ми всі втомилися від року життя на цьому космічному кораблі і просто намагаємося вижити".

В іншому відео в Instagram Мішель зняла "перший погляд на сонце", який вона побачила після довгих шести місяців "темряви", і зізналася, що для неї це був емоційний досвід. "Схоже, що за останній рік моє тіло постаріло на десять років. Але зійшло сонце".

Мішель Ендо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

Жінка розповіла Newsweek, що вона завжди мала пристрасть до подорожей, і вона сама подорожує світом від 2013 року, коли створила свій власний блог про подорожі Wander Eat Write. Вона відвідала шість із семи континентів, вирішивши дістатися до сьомого Антарктиди. Минулої осені вона отримала роботу на станції у рамках антарктичної програми США Національного наукового фонду.

Мішель Ендо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

"Ми живемо у гуртожитках, вбудованих у станцію. Станція цілий рік реалізує декілька наукових проєктів з астрономії, кліматології та гляціології", - пояснила вона. "Допоміжний персонал, такий як я, тут, щоб забезпечити безперебійну роботу всіх об'єктів та операцій".

На одному відео видно, як вона виходить на вулицю у повному зимовому спорядженні за запасами у сусідньому сараї. За декілька хвилин до її вій та брови покрилися льодом.

Мішель Ендо / Фото: instagram.com/wandereatwrite

В іншому ролику вона дивилася прогноз погоди на день, який показав, що температура варіюватиметься від -60°C до -86°C. Зрештою, 32-річна жінка назвала цей досвід "складним, але чудовим", додавши: "Попри всі труднощі, я все ще така рада, що змусила себе зробити це. Життя на дні Антарктиди часто складне, монотонне і завжди холодне". Вона додала, що "не бачила ні тварин, ні дерев уже рік" і що дуже сумує за своєю родиною та друзями вдома.

Коли її річний контракт добігає кінця, Мішель зізналася, що, хоча вона і вдячна за цю можливість, вона з нетерпінням чекає теплішої погоди. "Коли мій час тут закінчиться, я з нетерпінням чекаю на можливість вирушити до теплих місць, поспілкуватися з тваринами і поїсти свіжих продуктів", - сказала вона.

Нагадаємо, жінка заради економії на 5 років відмовилася від опалення та обігрівачів. Вона поділилася лайфгаками, як гріється взимку.

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