Жінка переїхала жити до закинутої лікарні та пожалілася на паранормальні явища – відео

Спроба знайти хороший будинок чи квартиру в Лондоні з дешевою орендою здається нездійсненним завданням. Але одній жінці вдалося уникнути величезних рахунків, живучи у занедбаній лікарні.

Про це пише Mirror.

Аїша Барратт вирішила стати опікункою власності, що дозволяє орендарям надавати дешевше житло в обмін на проживання на гнучких умовах у потенційно незвичайних об'єктах нерухомості. Аїша, як і ще 150 мешканців, зараз живе у колишній лікарні зі "страшними" рисами та "жахливими" палатами.

Телепродюсерка-фрілансерка зізналася, що "з нею відбувається багато всього", і вона "бачила людину в кутку" своєї спальні.

35-річна жінка, яка раніше жила у вікторіанському будинку, продемонструвала своє помешкання у TikTok і зібрала понад сім мільйонів переглядів, поділившись віртуальним туром, що складається з трьох частин. Тисячі людей кинулися задавати запитання та коментувати незвичайну життєву ситуацію. "Я не протримався б і дня", — прокоментував один із них.

Аїша сказала: "Я фрілансерка, я хочу економити і не хочу витрачати кожну копійку на оренду. Я плачу десь між 400 та 700 фунтами стерлінгів. Тож це нескладно". Вона продовжила: "Люди кажуть, що я маю бути дуже сміливою, щоб жити в занедбаній лікарні. Я витривала і смілива. Думаю, я хоробра". Коли її запитали, чи почувається вона у безпеці, Аїша відповіла: "Чи ми де-небудь у безпеці? Щодо будівлі, я почуваюся у повній безпеці. У нас є безліч систем відеоспостереження та заходів безпеки".

Продюсерка отримала доступ до приміщень лікарні, що не використовуються, після того, як їй дали дозвіл на доступ. Там вона знайшла старе медичне обладнання та сміттєспалювальні печі, які знищують хімічні відходи. Вона також продемонструвала загальні приміщення, де є забиті ліфти, і зона реєстрації, що ще збереглася. Є закритий підвал, замкнений та прикутий ланцюгами.

"Наскільки погано там може бути?", - сказала Аїша.

Вона назвала лікарняні коридори своїм "особистим подіумом" та продемонструвала "милий маленький" садок.

Аїша сказала, що люди замикають свої шафи, щоб інші не вкрали їхню їжу. У мешканців є спільні душові, кухні та пральні. Жінка продемонструвала ще декілька будівель. Великий комплекс містить як мінімум чотири інших блоки. Кожна будівля з'єднана між собою.

Нагадаємо, сім'я влаштувала поминки батька у нічному клубі. За словами рідних, чоловік любив розважатися.

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