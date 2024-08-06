Жінка пережила пекельний розрив після розіграшу екса: що він утнув і до чого тут Чубакка (фото)

Її колишній обрав "Зоряні війни" як свою улюблену зброю помсти.
Жінка пожалілася, як колишній хлопець жорстоко розіграв її після їхнього розриву стосунків.
Про це повідомляє 9News.
Джессіка С'юелл порвала зі своїм бойфрендом, дізнавшись, що він листувався з іншими жінками на Facebook. І його реакція, здається, підтверджує, що вона ухвалила правильне рішення. У результаті він розвісив її номер телефону по всьому Квінсленду, Австралія, задля розіграшу на тему "Зоряних війн".
Він оголосив винагороду у розмірі 100 австралійських доларів (65 доларів США) за "найкраще" пародіювання на Чубакку, і незабаром 33-річна дівчина почала отримувати дзвінки у будь-який час доби.
Спершу Джессіка подумала, що це "досить кумедно". "Я подумала, що це гарний жарт, — пригадала вона. — Це, мабуть, найбільш дитячий розрив, який у мене колись був. Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: "Я більше тебе не кохаю, я хочу рухатися далі".
Але після двох тижнів балаканини та гарчання жінка розлютилася, оскільки постійні дзвінки заважали спати її трьом дітям.
"Хтось зателефонував і сказав, що, на їхню думку, це могло бути зроблено як жарт, тому що вони бачили чоловіка, який розвішував оголошення", — поділилася австралійка.
Її колишній навіть пішов на один жахливий крок далі, коли він кинув свою машину на її під'їзній дорозі без шин, що означало, що вона фактично виявилася заблокованою у своєму будинку. "Поліція зв'язалася зі мною, і нарешті вони збираються щось із цим зробити", — додала вона.
Нагадаємо, 24-річний чоловік шокував виглядом після п'яти місяців у горах після розриву з коханою. Старші за нього люди охрестили китайця "дядьком".
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