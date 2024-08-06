Жінка пережила пекельний розрив після розіграшу екса: що він утнув і до чого тут Чубакка (фото)

Жінка пожалілася, як колишній хлопець жорстоко розіграв її після їхнього розриву стосунків.

Про це повідомляє 9News.

Джессіка С'юелл порвала зі своїм бойфрендом, дізнавшись, що він листувався з іншими жінками на Facebook. І його реакція, здається, підтверджує, що вона ухвалила правильне рішення. У результаті він розвісив її номер телефону по всьому Квінсленду, Австралія, задля розіграшу на тему "Зоряних війн".

Він оголосив винагороду у розмірі 100 австралійських доларів (65 доларів США) за "найкраще" пародіювання на Чубакку, і незабаром 33-річна дівчина почала отримувати дзвінки у будь-який час доби.

Пранк над колишньою дівчиною / Фото: 9News

Спершу Джессіка подумала, що це "досить кумедно". "Я подумала, що це гарний жарт, — пригадала вона. — Це, мабуть, найбільш дитячий розрив, який у мене колись був. Все, що йому потрібно було зробити, це сказати: "Я більше тебе не кохаю, я хочу рухатися далі".

Але після двох тижнів балаканини та гарчання жінка розлютилася, оскільки постійні дзвінки заважали спати її трьом дітям.

"Хтось зателефонував і сказав, що, на їхню думку, це могло бути зроблено як жарт, тому що вони бачили чоловіка, який розвішував оголошення", — поділилася австралійка.

Її колишній навіть пішов на один жахливий крок далі, коли він кинув свою машину на її під'їзній дорозі без шин, що означало, що вона фактично виявилася заблокованою у своєму будинку. "Поліція зв'язалася зі мною, і нарешті вони збираються щось із цим зробити", — додала вона.

Нагадаємо, 24-річний чоловік шокував виглядом після п'яти місяців у горах після розриву з коханою. Старші за нього люди охрестили китайця "дядьком".

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