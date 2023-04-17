Жінка під час прибирання випадково дізналася шокувальну правду про свого чоловіка: що він приховував

Британка подала на розлучення з чоловіком після того, як дізналася про нього шокувальну правду.

Як повідомляє Wales Online, Енн (ім'я змінено) наводила лад у їхньому з коханим фургоні та натрапила на декілька дисків. З цікавості вона вставила один у комп'ютер та була приголомшена побаченим.

Так, на першому зображенні була молода жінка в душі. Її таємно зняв через вічко чоловік Енн Теренс Донован. Втім, таких знімків було дуже багато.

Дізнавшись секрет свого чоловіка, з яким була одружена майже 20 років, Енн повідомила про нього в поліцію, яка потім провела обшуки у фургоні.

Фото: dailystar.co.uk

73-річного чоловіка ув'язнили після того, як він зізнався у вуаєризмі (досягнення сексуального задоволення від споглядання за оголеними тілами або за сексуальною активністю інших людей – Ред.) та мав понад 1000 непристойних зображень дітей.

Зокрема, він мав 46 непристойних зображень дітей у категорії A – найсерйозніших – а також 52 у категорії B, 1205 у категорії C та 684 екстремальних порнографічних зображення за участю тварин.

Поліція виявила, що злочини Донована охоплювали період від 2002 до 2018 року. Теренс постав перед судом 28 жовтня минулого року, де йому було призначено 16-місячний тюремний термін. На думку Енн він мав бути набагато довшим.

Нагадаємо, жінку образила вимога сусіда, який підвозив її з чоловіком п'ять хвилин. Після цього випадку пара вирішила припинити спілкування із сусідом. Стало відомо, про що він попросив.

Читайте також: