Жінка підло видавала себе за коханого подруги та 25 років виманювала у неї гроші: фото, подробиці

Вона прикинулася своїм дядьком, у якого була закохана подруга.

Жінка, яка вважала, що зустріла своє кохання під час вечірки, останні чверть століття була жорстоко обдурена своєю подругою.

Про це пише The Sun.

Британка С'ю Г'юз була по вуха закохана у вишибалу Сте, дядька її 25-річної подруги Анни Боннер, яка виманила у неї понад 140 тисяч доларів.

Анна видавала себе за Сте, відправляючи любовні листи та подарунки С'ю, якій зараз 51 рік. Протягом 25 років вона віддавала гроші коханому на "медичні процедури", щоб допомогти зі спеціалізованим лікуванням у лікарні в Меріленді.

С'ю та Анна познайомилися 1998 року. Вони були сусідками по кімнаті протягом 18 місяців, перш ніж Г'юз з'їхала, щоб погасити свої борги. За цей час вона тусувалася та натикалася на дядька Анни, Сте.

С'ю Г'юз та Анна Боннер / Фото: thesun.co.uk

Хоча вони особисто не познайомилися, вона відчувала, що "між ними запалилася іскра".

"У нього була нахабна усмішка та гарні сідниці. Анна ніколи офіційно не представляла нас, але у клубі ми завжди кокетували. Іноді я отримувала від нього повідомлення, надіслані з телефону Анни", – пригадала С'ю.

Але вона втратила зв'язок зі Сте після того, як нічний клуб, в якому пара часто бувала, закрився. Анна сказала, що її дядько переїхав до Америки.

Коли Анна вийшла заміж за нареченого Стіва Боннера, а С'ю була її головною подружкою нареченої, Сте не з'явився, і наречена заявила, що він надто зайнятий роботою, щоб бути присутнім.

С'ю на весіллі Анни / Фото: thesun.co.uk

Зі свого боку, С'ю продовжувала надсилати подарунки на день народження та Різдво через свою подругу, поки 2011 року їй не зателефонував чоловік, який назвався Сте.

Він сказав жінці, що у нього діагностували рак, на лікування якого у Ліверпулі С'ю дала гроші.

2015-року, за словами Анни, Сте був заарештований і ув'язнений за зберігання наркотиків. На прохання Анни С'ю передала їй гроші, щоб надіслати йому.

Сте також надсилав С'ю листи та подарунки / Фото: thesun.co.uk

Незабаром після цього С'ю сказали, що Сте випустили із в'язниці, але рак повернувся в агресивній формі, і йому потрібне було новаторське лікування в лікарні Меріленда, США, оскільки воно було недоступне у Великій Британії.

С'ю погодилася платити 500 доларів на місяць, але у наступні місяці сума зросла до 2200 доларів.

"Я мала почуття до цього чоловіка. Якщо у вас є почуття до когось, ви зробите для них все що завгодно", - прокоментувала вона.

До 2018 року С'ю витратила 85 тисяч доларів та навіть взяла кредит заради свого таємничого коханця. Зрештою вона виявила, що це "надто багато", і у неї стався нервовий зрив і вона хотіла покінчити життя самогубством.

2020 року С'ю виявила листи, адресовані Сте, в будинку Анни.

Лист Сте для С'ю / Фото: thesun.co.uk

"Я почувалася розгніваною. Це був останній шматочок головоломки, який мені був потрібний, щоб подати на неї до суду. Це зруйнувало всі щасливі спогади, пов'язані із цією дружбою. Вона брехала мені 25 років і зруйнувала моє життя. Протягом шести тижнів після того, як я дізналася, я не їла. Я жила на каві та цигарках. Я не спала і досі не сплю. Я не можу працювати через те, що це вплинуло на моє психічне та фізичне здоров'я", - зазначила вона.

С'ю Г'юз / Фото: thesun.co.uk

У квітні 2022 року Анна Боннер постала перед судом за звинуваченням у отриманні понад 140 тисяч доларів шляхом шахрайства.

Анна Боннер / Фото: thesun.co.uk

Аферистку було засуджено до 28 місяців ув'язнення.

Нагадаємо, у Великій Британії 21-річна дівчина три місяці займалася сексом з "чоловіком", який виявився жінкою. На суді підозрювана розкаялася.

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