Жінка підпалила будинок за допомогою чипсів: як вона це зробила (фото)

У США жінку засудили до 12 років ув'язнення після того, як вона використала упаковання чипсів, щоб підпалити будинок, в якому перебувало троє людей.

Про це повідомляє Need To Know.

44-річна Патриція Вільямс заявила суду, що вважала закуску легкозаймистою через вміст жиру.

Вона була засуджена після того, як визнала себе винною у скоєнні підпалу першого ступеня в окрузі Грін, штат Міссурі.

Вільямс була зафіксована камерами спостереження під час купівлі бензину на 2 долари на сусідній заправці. Вона вилила бензин, який зберігався в пляшці з-під газованої води, на підлогу в будинку і на купу білизни. Потім Вільямс підпалила чипси і використала їх для розпалювання більшого полум'я.

У будинку на той момент перебувало троє людей, які врятувалися втечею, не зазнавши жодних ушкоджень.

Про Вільямс негайно повідомили до поліції, і, за повідомленнями місцевих ЗМІ, вона була схоплена з сажею від пожежі на обличчі.

Поскаржившись на вдихання диму, вона отримала допомогу в місцевому відділенні швидкої допомоги в супроводі офіцера, після чого її доправили до в'язниці округу Грін.

Патриція Вільямс / Фото: Greene County Jail

Інцидент стався 11 серпня 2023 року.

Згідно з судовими документами, тоді було виявлено декілька ордерів на її арешт.

Пожежний маршал Тревіс Морріссі, який розслідував цю справу, розповів: "Я знайшов зелену пляшку газованої води і відкриті чипси Takis на кухні біля пральні. Пляшка з-під содової мала сильний запах легкозаймистої рідини, що виходив зсередини, і я визначив, що чипси можуть підтримувати полум'я під час тесту на займистість".

Про стосунки Вільямс із тими, хто був у будинку, невідомо.

Нагадаємо, на Київщині чоловік через сімейний конфлікт підпалив Tesla знайомого. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: