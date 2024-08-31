Жінка підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро: хто виявив дорогоцінну знахідку

У Румунії в селищі Колци літня жінка найшла валун вагою близько 3,5 кг кілька десятиліть тому. Утім, про дорогоцінність каменю вона не знала, оскільки використовувала його для підпирання дверей.

Про це пише Stirile.

Зазначається, що в цьому регіоні цей напівдорогоцінний камінь трапляється доволі часто. Його вартість — понад мільйон євро, а вік — до 70 мільйонів років.

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Несподівану знахідку помітили злодії, які одного разу увірвалися в її будинок. Вони вкрали прикраси, але не бурштин біля дверей. Натомість злодій об нього спіткнувся, через що на валуні з’явився скол.

Зловмисники продали бурштин, який тепер став власністю держави і прикрашає музей бурштину в Бузеу.

"Чорний бурштин із Румунії настільки відрізняється від інших, що навіть отримав від геолога Оскара Хелма назву “румуніт”, щоб відрізняти його від решти видів. Жителі району комуни Колци вірять, що шматочки бурштину, які вони знаходять у своїх горах, приносять удачу, і зберігають їх у своїх домівках", - йдеться вповідормленні.

Нагадаємо, у Ботсвані знайдено другий за величиною алмаз у світі.

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