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Жінка підпирала двері скульптурою, яка насправді коштує 134 000 000 грн (фото)

Жінка підпирала двері скульптурою, яка насправді коштує 134 000 000 грн (фото)

Жінка підпирала двері скульптурою, яка насправді коштує 134 000 000 грн (фото)

Скульптура Едме Бушардона / Фото: Highland council

Її готуються продати на аукціоні.

У Шотландії міська рада готується продати цінний мармуровий бюст вартістю 2,5 мільйона фунтів стерлінгів (134 млн грн) після того, як його знайшли під садовим сараєм і купили всього за 5 фунтів стерлінгів.

Про це пише Metro.

Скульптура сера Джона Гордона була виконана французом Едме Бушардоном 1728 року і придбана міською радою Інвергордона за 5 фунтів стерлінгів 1930-го.

Вважалося, що скульптура була загублена під час реорганізації місцевої влади, але 1998 року її знову знайшли, коли вона використовувалася як дверний обмежувач для сараю в промисловій зоні в Балінторе, неподалік від Інвергордона.

Наразі аукціонний дім Sotherby's вже отримав за бюст понад 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Рада Гайлендса, яка опікується цим твором мистецтва, провела переговори з фахівцями. Вони заявили, що потенційний продаж принесе користь Фонду спільного блага Інвергордона і надасть грантову допомогу проєктам у місті та його околицях.

Перше судове засідання призначене на 7 листопада.

Скульптура Едме Бушардона / Фото: Highland council / ©
Скульптура Едме Бушардона / Фото: Highland council

П'ятдесят депутатів проголосували за продаж, четверо підтримали поправку про надання додаткового часу для подальших консультацій з громадськістю, а 10 депутатів утрималися.

Радник Максін Сміт сказала тоді, що відсотки від грошей, отриманих від продажу, можуть становити до 125 000 фунтів стерлінгів на рік, і ці кошти будуть інвестовані в громаду.

Згідно з планами, копію музейної якості буде замовлено для експонування у Гайлендсі.

Сер Джон був членом парламенту, чия сім'я володіла землями в Істер-Росс, а також дала своє ім'я місту Інвергордон на затоці Кромарті.

Бушардон створив скульптури для садів Версальського палацу, колишньої резиденції французьких королівських осіб, а також для Фонтану Чотирьох Сезонів на вулиці Гренель у Парижі.

У доповіді, представленій депутатам, зазначалося: "Погруддя не може бути виставлене на загальний огляд через його високу цінність і пов'язані з цим наслідки для безпеки. На думку експертів Sotheby's, нинішня пропозиція перебуває на найвищому рівні на ринку і є піковою для погруддя".

Погруддя перебувало у фізичному володінні Гайлендської ради понад 60 років, але точні дані про власника були з'ясовані лише 2019-го з протоколів міської ради Інвергордона.

Погруддя було створено на початку 18 століття, коли художник жив у Римі, а сер Джон перебував у своєму Великому турі.

2016 року бюст виставлявся в Луврі в Парижі та Музеї Джона Пола Гетті в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно батько сімох дітей, який заробляє лише 160 грн на день, знайшов діамант, що коштує мільйони. Тепер він зможе віддати усі свої борги та забезпечити сім'ю. 

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