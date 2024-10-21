Жінка підпирала двері скульптурою, яка насправді коштує 134 000 000 грн (фото)

У Шотландії міська рада готується продати цінний мармуровий бюст вартістю 2,5 мільйона фунтів стерлінгів (134 млн грн) після того, як його знайшли під садовим сараєм і купили всього за 5 фунтів стерлінгів.

Про це пише Metro.

Скульптура сера Джона Гордона була виконана французом Едме Бушардоном 1728 року і придбана міською радою Інвергордона за 5 фунтів стерлінгів 1930-го.

Вважалося, що скульптура була загублена під час реорганізації місцевої влади, але 1998 року її знову знайшли, коли вона використовувалася як дверний обмежувач для сараю в промисловій зоні в Балінторе, неподалік від Інвергордона.

Наразі аукціонний дім Sotherby's вже отримав за бюст понад 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Рада Гайлендса, яка опікується цим твором мистецтва, провела переговори з фахівцями. Вони заявили, що потенційний продаж принесе користь Фонду спільного блага Інвергордона і надасть грантову допомогу проєктам у місті та його околицях.

Перше судове засідання призначене на 7 листопада.

Скульптура Едме Бушардона / Фото: Highland council

П'ятдесят депутатів проголосували за продаж, четверо підтримали поправку про надання додаткового часу для подальших консультацій з громадськістю, а 10 депутатів утрималися.

Радник Максін Сміт сказала тоді, що відсотки від грошей, отриманих від продажу, можуть становити до 125 000 фунтів стерлінгів на рік, і ці кошти будуть інвестовані в громаду.

Згідно з планами, копію музейної якості буде замовлено для експонування у Гайлендсі.

Сер Джон був членом парламенту, чия сім'я володіла землями в Істер-Росс, а також дала своє ім'я місту Інвергордон на затоці Кромарті.

Бушардон створив скульптури для садів Версальського палацу, колишньої резиденції французьких королівських осіб, а також для Фонтану Чотирьох Сезонів на вулиці Гренель у Парижі.

У доповіді, представленій депутатам, зазначалося: "Погруддя не може бути виставлене на загальний огляд через його високу цінність і пов'язані з цим наслідки для безпеки. На думку експертів Sotheby's, нинішня пропозиція перебуває на найвищому рівні на ринку і є піковою для погруддя".

Погруддя перебувало у фізичному володінні Гайлендської ради понад 60 років, але точні дані про власника були з'ясовані лише 2019-го з протоколів міської ради Інвергордона.

Погруддя було створено на початку 18 століття, коли художник жив у Римі, а сер Джон перебував у своєму Великому турі.

2016 року бюст виставлявся в Луврі в Парижі та Музеї Джона Пола Гетті в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно батько сімох дітей, який заробляє лише 160 грн на день, знайшов діамант, що коштує мільйони. Тепер він зможе віддати усі свої борги та забезпечити сім'ю.

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