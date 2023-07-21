Жінка після схуднення видалила 2 кг зайвої шкіри з живота та зберегла її як сувенір (фото)

Вона розповіла про процес та про те, що хоче зробити.

Британська жінка схудла, видалила зайву шкіру та зберегла її.

Про це пише nypost.com.

Незвичайний метод "самозбереження" був запущений ще 2004 року після того, як у матері двох дітей було діагностовано діабет 2 типу після народження її другого малюка.

Щоб пом'якшити її симптоми, лікарі порадили зменшити вагу. У результаті, Кеті Тейлор скинула 38 кг за допомогою кето-дієти та важкої атлетики.

Досягнувши бажаної ваги у березні минулого року, художниця вирішила зробити операцію, щоб прибрати в'ялу мішкувату шкіру навколо живота — поширений побічний ефект швидкого схуднення.

Однак замість того, щоб викидати надлишки дерми у сміття, вона вирішила включити її до свого мистецтва, змінивши визначення терміну "боди-арт".

Жінка зберегла свою шкіру після операції / Фото: SWNS

"Я використовую матеріали, які кидають виклик тому, що можна і чого не можна робити в моєму мистецтві, і в мене безперечно є тілесний аспект у моїй роботі", - сказала вона. "Ідея тіл та округлості людських останків чи розкладання є частиною моєї докторської дисертації".

Отже, перед операцією жінка навіть надіслала своєму хірургу двосторінковий лист про те, чому вона хоче зберегти зайву шкіру.

Вона процитувала Закон про тканини людини 2004 року, а також приклади інших пацієнтів, які зберігають післяопераційні частини тіла, такі як вилучений жир після ліпосакції.

Лікарня погодилася за умови, що вона забере його після процедури.

"Моя чудова подруга Каталіна забрала шкіру, повертаючись з роботи", - сказала Тейлор. "Вона повернулася до мене додому з моєю шкірою у передньому кошику свого велосипеда".

Британка помістила свій шматок шкіри вагою 2 кг до сольового розчину, де він залишався протягом дев'яти місяців, перш ніж вона перенесла його до морозильної камери.

"Морозильник не такий вже й великий, тому він перебував просто поряд із замороженими ягодами", — поділилася вона.

Початкові спроби Тейлор продовжити життя її шкіри не мали успіху: жінка спочатку купила набір для засмаги, яку зрештою викинула, а потім звернулася до експертів з виживання, але їй відмовили.

Зрештою, вона вирішила зробити це сама і звернулася до Терези Еммеріх Кампер, докторки філософії в експериментальній археології з більш як 30-річним досвідом дублення доісторичної шкіри.

Тейлор вирушила до Ексетера у січні, після чого зупинилася в готелі поряд з будинком Терези на тиждень, поки двоє знавців шкіри завершували своє дещо огидне художнє творіння.

Жінка зберегла свою шкіру після операції / Фото: SWNS

"Ми почали з того, що зіскблили жир зі спини та зняли мембрану. Потім ми вимочували шкіру в розчині рослинного дублення, помішуючи і перевіряючи його кожного дня", - пригадала Тейлор.

Далі вони намилили шкіру олією, нанісши лосьйон, перед тим, як висушити зразок у сушильній машині Терези.

Наразі Тейлор не впевнена, що робити зі своїм животом — можливо, зробити "органічний" пояс, шкіряний костюм чи буквально "поясну сумку", хоча вона каже, що може показати частину себе в найближчому майбутньому.

Жінка зберегла свою шкіру після операції / Фото: SWNS

Вона каже, що не хоче втручатися у свою видалену шкіру, оскільки це символізує її подорож зі зменшення ваги. Шкіра живота має навіть шрам від кесаревого розтину, розтяжки та волосяні фолікули.

"Я думала, що зроблю щось зі шкіркою, але не думаю, що зараз зможу її розрізати", - додала вона. "Думаю, я хочу, щоб вона залишалася у своїй формі, бо саме таким був мій живіт. Це нагадування про те, звідки я прийшла, як я опинилася там, де я перебуваю сьогодні, і наскільки неймовірне та стійке людське тіло".

Вона також розповіла, що зайвий жир на животі вона обробила і відправила виробнику чорнила для татуювань.

Жир з живота / Фото: SWNS

Нагадаємо, "чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав, який мав вигляд у 13 років. Він поділився фото з підліткового віку.

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