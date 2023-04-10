Жінка побачила моторошний силует на "невинному фото" коханого: що було на знімку

В Австралії жінка помітила моторошний силует на фотографії.

Так, начальник опублікував у Мережі фото, як його підлеглий працює за кермом екскаватора. Про це пише dailystar.co.uk.

Дружина працівника побачила зображення та збільшила його, аби детальніше роздивитися.

Фото: dailystar.co.uk

Вона була шокована, коли побачила "привид маленького хлопчика" у кабіні.

Фелісія сказала: "Коли я вперше побачила фотографію, то подумала: "Що це? Це схоже на маленьку дитину".

Фото: dailystar.co.uk

Перш ніж публікувати світлину у Facebook вона розповіла про своє спостереження коханому та показала світлину дітям. Цікаво, що вони також побачили силует.

"Вони одразу сказали: "Чия це дитина?" – поділилася Фелісія.

Фото: dailystar.co.uk

Обговорювати "привид" взялися й інші користувачі Мережі.

Так, одні юзери були переконані, що це все фантазії, а дехто навіть сказав, що "бачить двох маленьких дітей на світлині".

Нагадаємо, в Австралії пара за три місяці до свого весілля знайшла мертвою свою півторарічну доньку. Коли закохані отримали світлини з весілля, то помітили на них моторошний силует.

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