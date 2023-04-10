Жінка побачила моторошний силует на "невинному фото" коханого: що було на знімку

На світлині чоловік працює за кермом екскаватора.
В Австралії жінка помітила моторошний силует на фотографії.
Так, начальник опублікував у Мережі фото, як його підлеглий працює за кермом екскаватора. Про це пише dailystar.co.uk.
Дружина працівника побачила зображення та збільшила його, аби детальніше роздивитися.
Вона була шокована, коли побачила "привид маленького хлопчика" у кабіні.
Фелісія сказала: "Коли я вперше побачила фотографію, то подумала: "Що це? Це схоже на маленьку дитину".
Перш ніж публікувати світлину у Facebook вона розповіла про своє спостереження коханому та показала світлину дітям. Цікаво, що вони також побачили силует.
"Вони одразу сказали: "Чия це дитина?" – поділилася Фелісія.
Обговорювати "привид" взялися й інші користувачі Мережі.
Так, одні юзери були переконані, що це все фантазії, а дехто навіть сказав, що "бачить двох маленьких дітей на світлині".
Нагадаємо, в Австралії пара за три місяці до свого весілля знайшла мертвою свою півторарічну доньку. Коли закохані отримали світлини з весілля, то помітили на них моторошний силует.
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