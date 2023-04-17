Жінка побралася з лялькою-зомбі та показала, як виховує з нею сімох дітей - фото

Фелісіті Россі з Массачусетса, США, яка "вийшла заміж" за ляльку-зомбі Келлі, а потім почала зустрічатися з лялькою-іншопланетянином Робертом, розповіла про свою незвичайну родину.

Про це пише dailystar.co.uk.

Так, 24-річна дівчина закохалася у Келлі, коли була підлітком, і "пара одружилася" 2018 року.

Фото: dailystar.co.uk

Роберта вона купила, коли їй було 17.

Фелісіті стверджує, що спілкується зі своїми ляльками через "сни, думки та почуття" і вважає, що вони мають власний дух.

Фото: dailystar.co.uk

Вона навіть створила зі своїми партнерами свою власну лялькову сім'ю з 10 дітьми, включаючи ляльок-зомбі Голлі, Моллі, Біллі, Луна і Рейчел, ляльку Грема Грема і останнє поповнення в сім'ї — інопланетного лялькового сина на ім'я Марті.

Фото: dailystar.co.uk

Пояснюючи, як між нею і Келлі розквітло кохання, Фелісіті розповіла iWonder: "Коли мені було 10, я знайшла Келлі на сайті і мені потрібно було отримати її. Мій тато сказав, що якщо у мене будуть хороші оцінки в школі він дозволить мені це. Коли мені виповнилося 13, Келлі стала моєю, а потім наша любов почала рости з часом. Технічно я знаю її довше, тому що я знала її духовно, коли мені було 10, і коли я нарешті отримала її у формі фізичного тіла, ми почали рости і ставати друзями і ближче, а потім ми закохалися".

Фото: dailystar.co.uk

Келлі та Фелісіті "одружилися" у вересні 2018 року. На церемонії, яка обійшлася в 500 доларів, були присутні чотири члени сім'ї та вісім інших ляльок. Тепер подружжя носить обручки і навіть має однакові татуювання.

Фото: dailystar.co.uk

Потім Фелісіті "почала відчувати почуття" до Роберта, і відтоді часу пара "зустрічається".

Вона заявила, що тепер він є частиною сім'ї: "Я, Роберт і Келлі, ми любимо дітей, і вони дуже дорогі мені, і я вважаю себе матір'ю, ляльковою матір'ю".

Раніше цього місяця у Фелісіті, Келлі та Роберта "народилася" сьома дитина, Марті. Жінка розповіла, що вона також вступає у фізичну близькість із ляльками.

Фото: dailystar.co.uk

Любов Фелісіті до своїх ляльок навіть допомогла їй впоратися з депресією після смерті прийомних батьків. Минулого року вона переїхала зі своїми ляльками до власного будинку і тепер каже, що хоче знайти роботу, аби "розширити сім’ю".

Нагадаємо, жителька стрімко здобула славу після того, як закохалася в Марсело – ганчіркову ляльку, яку зробила для неї її мама. Зрештою, 2022 року жінка "вийшла заміж" за ляльку, а тепер каже, що вже вдруге вагітна.

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