Жінка побралася зі своєю керівницею: вони прокоментували різницю у віці та закиди про "педофілію"

Подружжя жінок відверто розповіло про своє особисте життя та осуд людей.

Про це пише nypost.com.

Так, 43-річну Мішель Дейлі регулярно називають "педофілкою" та приймають за маму її 24-річної дружини Бреянни Генрі-Дейлі.

Різниця у віці між закоханими – 19 років.

"Ми пообідали, і люди кажуть: "О, ти запросила свою маму на обід". Днями я дивилася свою машину, і тут з'явилася Мішель, і вони сказали: "А твоя мама з тобою", — згадує вона. "Ми сміємося щоразу".

Мішель та Бреянна / Фото: SWNS

Але зневажливі зауваження про їхній роман не є жартом для цієї нетрадиційної парочки, яка познайомилася у квітні 2018 року, коли Мішель працювала керівницею Генрі-Дейлі на фермерському ринку.

"Вони називають Мішель педофілкою і кажуть, що вона доглядає мене", - сказала Бреянна, яка зізналася, що любить жінок старшого віку. "Вони не знають, що таке кохання. Я не жертва, це просто кохання", - заявила вона.

Мішель та Бреянна / Фото: SWNS

І їхнє кохання спалахнуло з першого погляду — принаймні для Генрі-Дейлі.

"У мій перший день роботи Мішель була вчителем орієнтації, а потім вона стала моєю начальницею", — згадує вона. "Я була сильно закохана у неї, але вона майже не знала мене".

Зрештою, Генрі-Дейлі звільнилася з роботи на фермерському ринку в липні 2018 року, не розкривши своїх ніжних почуттів до Мішель, яка "не підозрювала", що її підлегла ідентифікована як лесбійка, і що вона була її таємною шанувальницею.

Мішель та Бреянна / Фото: SWNS

Але це не завадило жінкам зрештою мати любовний зв'язок.

"Я звільнилася, але через рік знайшла її у застосунку для знайомств для лесбійок, гомосексуалів, бісексуалів і гетеросексуальних жінок", - сказала Генрі-Дейлі, яка тішиться, що в серпні 2019 року перейшла на профіль свого ексбоса.

У жовтні 2019 року, через два місяці після спілкування в Мережі, жінки стали жити разом.

Мішель та Бреянна / Фото: SWNS

І хоча їхнє кохання швидко розцвіло, різниця у віці була першим викликом, який пара щосили намагалася подолати.

"Ми говорили про різницю у віці і про те, як і чи може це бути проблемою", - сказала Мішель. "Але щойно ми поговорили, а потім провели час разом, ми ніколи не відчували різниці у віці".

Проте незнайомці поквапилися вказати на це закоханим. Втім, вони переконані, що хейт не зможе зіпсувати їхні стосунки.

У травні 2021 року, відпочиваючи на сонячних пісках Гаваїв, Мішель попросила Генрі-Дейлі стати її дружиною.

Жінки заручилися 2021 року / Фото: SWNS

Жінки побралися у лютому 2022 року, і тепер вони разом виховують двох собак — Шея, чорного лабрадора, та Санні, золотистого ретривера.

Весілля пари / Фото: SWNS

"Я думаю, що люди схильні судити, не намагаючись спочатку зрозуміти або навіть побачити, що в нашому коханні одне до одного немає нічого поганого", - сказала Мішель. "Ми зустрілися дорослими, і це нічим не відрізнялося б від зустрічі двох інших дорослих людей, які закохалися одне в одного".

Подружжя із їхніми собаками / Фото: SWNS

Нагадаємо, дівчина спіймала свого хлопця на зраді та кинула його "найхолоднішим способом". Вона розповіла, що вигадала.

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